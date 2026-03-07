Blizzard изменит систему прокачки в дополнении Diablo 4: Lord of Hatred

Разработчики из Blizzard рассказали о переработанной системе прокачки персонажей, которая появится в дополнении Diablo 4: Lord of Hatred. По словам создателей игры, изменения должны сделать освоение классов более постепенным и увлекательным.

Игровой директор Колин Файнер объяснил, что сейчас первые уровни проходят слишком быстро — игроки могут достичь примерно 20–25 уровня практически мгновенно. В новой системе начальная часть прогрессии станет более медленной, чтобы игроки успевали лучше разобраться в механиках класса и привыкнуть к его навыкам. При этом на более высоких уровнях темп прокачки, наоборот, станет быстрее.

По задумке разработчиков, такой подход позволит игрокам постепенно открывать новые способности и успевать освоить их в бою. Когда персонаж будет обладать большим количеством навыков и сможет уничтожать больше врагов, развитие станет динамичнее и равномернее по темпу.

Изменения особенно важны для новых классов, которые появятся в дополнении. Blizzard рассчитывает, что обновлённая система поможет игрокам лучше прочувствовать особенности каждого персонажа и найти собственный стиль игры.

Релиз Diablo 4: Lord of Hatred запланирован на 28 апреля. В центре сюжета дополнения окажется противостояние с Мефисто, а игрокам предстоит продолжить путешествие по мрачному миру Санктуария.