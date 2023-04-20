Blizzard может намекать на еще один бета-тест Diablo 4 ©

Есть шанс, что поклонники Diablo IV, жаждущие вновь приступить к игре после окончания бета-тестирования, все-таки получат ответ на свои пожелания от Blizzard.

Студия анонсировала новую прямую трансляцию, которая состоится сегодня позже, и на ней, предположительно, будет показан сюрприз. Несколько часов назад официальный аккаунт в Твиттере также ответил на просьбу фаната о большем количестве игрового времени в Diablo IV словами "Это можно устроить....".

Спекуляции среди фанатов разворачиваются между ранним выпуском игры и новым раундом бета-тестирования. Нет нужды говорить, что последнее гораздо более вероятно, чем первое, даже несмотря на то, что Diablo IV уже достигла золотого статуса. Прецеденты переноса дат выхода игр существуют, но их можно пересчитать по пальцам одной руки, и обычно это происходит по очень веской причине. Например, Wube Software перенесла дату выхода Factorio на полтора месяца вперед как прямой ответ на дату выхода Cyberpunk 2077. CD Projekt RED затем отложила игру с сентября на декабрь, но, конечно, Wube не могла знать об этом в то время. Другим недавним случаем была игра Xenoblade Chronicles 3. Первоначально игра должна была выйти в сентябре, но Nintendo выпустила ее в конце июля.

В стартовую версию Diablo IV будет включен ряд ключевых улучшений, которые Blizzard решила внести после сбора и оценки всех отзывов пользователей бета-версии. Среди примеров - значительное сокращение количества обратных путей в подземельях благодаря измененной планировке, улучшение механики целей подземелий, повышение шансов спавна в событиях подземелий, корректировка сложности боссов для персонажей ближнего боя, а также множество классовых изменений, таких как баффы для варваров и друидов.



