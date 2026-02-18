ЧАТ ИГРЫ
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
7.6 1 648 оценок

Blizzard наконец-то нашла способ исправить главную проблему Diablo 4 благодаря возвращению механики из Diablo 2

С момента релиза Diablo 4 разработчики проделали огромную работу над улучшением игры, но одна проблема оставалась неизменной: пресыщение лутом. На высоких уровнях игроки сталкиваются с потоком предметов, которые в большинстве своем являются бесполезным мусором, а «легендарки» выпадают так часто, что перестают вызывать эмоции. Похоже, Blizzard нашла решение этой ситуации, обратившись к классике серии — Diablo 2.

Diablo 2: Resurrected вышла в Steam и Game Pass вместе с новым дополнением, представляющим класс Чернокнижник

В грядущем дополнении Lord of Hatred ожидается возвращение легендарного Хорадримского Куба. Как заметили внимательные пользователи Reddit, проанализировавшие недавний ролик к 30-летию франшизы, этот артефакт вернет в игру систему трансмутации, призванную придать смысл каждому подобранному предмету.

Позднее в Blizzard официально потвердили догадку пользователей и подробнее рассказала о его механике в Diablo 4. Новая версия Куба будет работать по принципу своего предшественника из второй части, но с улучшениями для современных реалий:

  • Игроки смогут перерабатывать дубликаты уникальных предметов, превращая их в новые, что даст смысл собирать даже те вещи, которые не нужны текущему билду.
  • Низкоуровневые или обычные предметы можно будет превращать в легендарные с помощью реагентов.
Гайд на Хорадримские кубы в Diablo 2 Resurrected - рецепты

Внедрение Куба призвано избавить игроков от «симулятора сортировки инвентаря» и вернуть в геймплей элемент азарта. Теперь не обязательно ждать чуда от случайного дропа в подземелье — нужную экипировку можно будет попытаться создать самостоятельно.

Релиз дополнения Lord of Hatred, которое также добавит два новых класса, запланирован на 28 апреля.

Диабло 4 и так идеальная, хз зачем ее в убогую и устаревшую Диабло 2 превращать

Помойка еще хуже третьей части. Diablo 2 топ, Path of Exile немного похуже, в остальное и играть не стоит.

Пусть Blizzard онлайн уберёт из игры.

Я думал лут фильтр просто сделают , а они куб решили вернуть // Денис Колесник

"...вернуть в геймплей элемент азарта. Теперь не обязательно ждать чуда от случайного дропа в подземелье — нужную экипировку можно будет попытаться создать самостоятельно."

Так где же тут элемент азарта, если ты просто крафтишь нужный предмет?

Нет с смысла в игре пока не будет ПАРАГОНА как в д3 а пока что они добавляют это лишь на 2-3 дня игру продлят ФАКТ

Да, решили, теперь падает малое количество мусора! // Роман Ивашкин