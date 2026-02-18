Blizzard наконец-то нашла способ исправить главную проблему Diablo 4 благодаря возвращению механики из Diablo 2

С момента релиза Diablo 4 разработчики проделали огромную работу над улучшением игры, но одна проблема оставалась неизменной: пресыщение лутом. На высоких уровнях игроки сталкиваются с потоком предметов, которые в большинстве своем являются бесполезным мусором, а «легендарки» выпадают так часто, что перестают вызывать эмоции. Похоже, Blizzard нашла решение этой ситуации, обратившись к классике серии — Diablo 2.

В грядущем дополнении Lord of Hatred ожидается возвращение легендарного Хорадримского Куба. Как заметили внимательные пользователи Reddit, проанализировавшие недавний ролик к 30-летию франшизы, этот артефакт вернет в игру систему трансмутации, призванную придать смысл каждому подобранному предмету.

Позднее в Blizzard официально потвердили догадку пользователей и подробнее рассказала о его механике в Diablo 4. Новая версия Куба будет работать по принципу своего предшественника из второй части, но с улучшениями для современных реалий:

Игроки смогут перерабатывать дубликаты уникальных предметов, превращая их в новые, что даст смысл собирать даже те вещи, которые не нужны текущему билду.

Низкоуровневые или обычные предметы можно будет превращать в легендарные с помощью реагентов.

Внедрение Куба призвано избавить игроков от «симулятора сортировки инвентаря» и вернуть в геймплей элемент азарта. Теперь не обязательно ждать чуда от случайного дропа в подземелье — нужную экипировку можно будет попытаться создать самостоятельно.

Релиз дополнения Lord of Hatred, которое также добавит два новых класса, запланирован на 28 апреля.