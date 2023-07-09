Blizzard не будет отбирать ультра-редкие уникальные предметы у игроков Diablo 4, полученные из-за ошибки ©

Как выяснилось, не так много людей получили ультра-редкие уникальные предметы из-за ошибки. Комьюнити менеджер Адам Флетчер сообщил, что "в общей сложности мы обнаружили, что только 142 аккаунта получили ультра-уники с момента запуска версии 1.0.4 до момента, когда мы отключили их из игры", и в связи с этим он подтверждает: "Мы не планируем удалять эти предметы с аккаунтов", поэтому можно не прятать их у вендоров или еще где.



Однако если подобное повторится, то разработчики "примут меры": "В будущем нам может понадобиться принять меры для поддержания справедливости в игре, когда ошибка или эксплойт повлияют на игровой процесс других игроков".