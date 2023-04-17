Blizzard не собирается добавлять полупрозрачную миникарту на весь экран в Diablo 4 ©

Если вы надеялись, что в игре Diablo 4 появится оверлей-карта, когда она выйдет в июне, то этого не произойдет. Было подтверждено, что в настоящее время нет планов по добавлению того, что традиционно было основным элементом серии, в ее новую часть.

Можно с уверенностью сказать, что бета-версия Diablo 4, состоявшаяся в марте, имела огромный успех. Мало того, что за период раннего доступа более миллиона человек достигли 20-го уровня, так еще и отзывы игроков были очень положительными.

Конечно, всегда будет критика. В большинстве случаев это были обоснованные опасения. Было также разочарование по поводу отсутствия полупрозрачной миникарты. Единственным вариантом было полагаться на мини-карту, закрепленную в правом верхнем углу экрана, или открыть полностью непрозрачную карту. Была надежда, что отзывы будут учтены, и полупрозрачная карта на весь экран появится на релизе. Но этого не произойдет.

На вопрос, будет ли Blizzard добавлять удобную функцию в игру, гендиректор Diablo Род Фергюссон ответил, что "на данный момент планов нет". Учитывая, что разработчик внес в игру массу других изменений, основанных на отзывах, таких как переделка планировки подземелий, изменение классов и выбор шрифта, кажется странным, что такое небольшое изменение не было реализовано.

Ответы на твит Фергюссона были в основном разочарованными. "Странное решение удалить отличительную черту ARPG", - ответил один из пользователей. Другой сказал, чтобы он "решительно передумал", добавив, что "нынешняя карта кажется очень чужой и неуклюжей". Некоторые, однако, приветствовали этот выбор. Один ответил: "Так вы не будете целыми днями смотреть на двухмерную карту", а другой сказал: "Мне вообще-то нравится, что нет ее. В Diablo 2 он у меня всегда включен, и мне не хватает всей той красоты, которую команда вкладывает в мир. Я бы сказал, не включайте его".