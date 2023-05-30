Blizzard о серверах Diablo 4 при запуске: "мы готовы"

Разработчики Diablo 4 с оптимизмом смотрят на серверы своей игры после недавних игровых тестов.
В начале этого месяца Blizzard провела масштабное открытое бета-тестирование, специально созданное для того, чтобы игроки могли провести стресс-тестирование серверов Blizzard перед запуском игры. По словам генерального менеджера Diablo 4 Рода Фергюссона, стресс-тест очень помог, проведя аналогию с парком развлечений, сказав, что если миллион человек одновременно явится в парк развлечений, вы не сможете вместить их всех в своем парке развлечений, каким бы большим он ни был. Да, запуск игры с живым обслуживанием действительно похож на открытие парка аттракционов.
Однако в конце концов вы дойдете до того момента, когда сможете реально впустить в свой парк развлечений миллион человек, говорит Фергюссон. "Мы сделали все возможное, чтобы день запуска прошел как можно более гладко. И мы хорошо чувствуем себя на своем месте".
Фергюссон также подчеркивает, что Blizzard щелкает одним огромным выключателем, и игра выходит на всех платформах, в то время как в его бытность на Xbox игру запускали в полночь в каждом часовом поясе по всему миру.
Мы проделали большую работу, провели множество тестов, и поэтому мы готовы. Но, знаете, никогда не говори никогда. Возможно, в первый день будет немного неспокойно, но мы надеемся, что, как и в те выходные, мы научимся и адаптируемся.
Похоже, что разработчики Blizzard готовятся к худшему сценарию развития событий, даже после успешных игровых тестов, в ходе которых миллионы людей получили доступ к Diablo 4 довольно гладко. Одновременный запуск игры по всему миру должен стать для разработчиков сервисов большой работой в последующие недели и даже месяцы.
Но вопрос в другом....
Готовы ли ВЫ??!!!
Ну 90 евро за допуск к игре за 4 дня сервера возможно выдержат, но вот потом.. Впрочем фанатов близзард жизнь по прежнему ничему не научила
Ну т.е. играть без подключения к интернету на ПК опять нельзя?
Да у меня очередь даже когда в баттл нет с телефона захожу Х)
А кто-то говорил что можно? хаха
В первый день сервера лягут, чекайте)
Нельзя обосраться, но мы обосрались!)))
Близзард видимо не в курсе, что готовятся должны не они, а игроки....
Да и в целом, кто захочет готовится к этому ? xD
Да взлетит игра, более 10ти лет прошло с прошлой части серии, фанаты сделают кассу
к этому? назовешь диаблоид подобного качества? Не тужься, не назовешь. Высер ПОЕ прошу даже не упоминать- как гриндилка и убивалка времени еще сойдет, но не более. ВСЕ части диабло всегда, помимо самого диаблоида, были с хорошим сюжетом, отлично поставленными сценами. А кому-то, играя даже в диаблоид, сюжет по-прежнему важен.
Ты прав, нельзя назвать никакой дьяблоид подобного качества... ведь другие дьяблоиды на голову выше 4 части ДБ))
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В рое геймплей и комбинации на голову выше того, что предлагает диабло. За игру не нужно платить 90 евро, чтобы залететь на старте. Донат будет и там и тут, но зная жадность котика ждать от близов чего-то хорошего чтобы ничего не испортили в дальнейшем.. Лажа на варкрафте, хотсе, овервотч. Для меня близы как компания умерли с релиза варкрафта рефордж и отмены развития хотса