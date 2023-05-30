Blizzard о серверах Diablo 4 при запуске: "мы готовы" ©

Разработчики Diablo 4 с оптимизмом смотрят на серверы своей игры после недавних игровых тестов.



В начале этого месяца Blizzard провела масштабное открытое бета-тестирование, специально созданное для того, чтобы игроки могли провести стресс-тестирование серверов Blizzard перед запуском игры. По словам генерального менеджера Diablo 4 Рода Фергюссона, стресс-тест очень помог, проведя аналогию с парком развлечений, сказав, что если миллион человек одновременно явится в парк развлечений, вы не сможете вместить их всех в своем парке развлечений, каким бы большим он ни был. Да, запуск игры с живым обслуживанием действительно похож на открытие парка аттракционов.



Однако в конце концов вы дойдете до того момента, когда сможете реально впустить в свой парк развлечений миллион человек, говорит Фергюссон. "Мы сделали все возможное, чтобы день запуска прошел как можно более гладко. И мы хорошо чувствуем себя на своем месте".



Фергюссон также подчеркивает, что Blizzard щелкает одним огромным выключателем, и игра выходит на всех платформах, в то время как в его бытность на Xbox игру запускали в полночь в каждом часовом поясе по всему миру.

Мы проделали большую работу, провели множество тестов, и поэтому мы готовы. Но, знаете, никогда не говори никогда. Возможно, в первый день будет немного неспокойно, но мы надеемся, что, как и в те выходные, мы научимся и адаптируемся.

Похоже, что разработчики Blizzard готовятся к худшему сценарию развития событий, даже после успешных игровых тестов, в ходе которых миллионы людей получили доступ к Diablo 4 довольно гладко. Одновременный запуск игры по всему миру должен стать для разработчиков сервисов большой работой в последующие недели и даже месяцы.