Blizzard обещает больше места для предметов в Diablo 4 ©

В такой игре, как Diablo 4, хранение вещей является незаменимым элементом, учитывая, что лут представляет собой настоящий двигатель прогресса в игре, а управление им и его сохранение, следовательно, имеет большое значение, поэтому Blizzard хочет увеличить пространство, доступное для игроков.

Поэтому в новом видео с обновлениями от разработчиков Blizzard сообщила, что работает над расширением пространства, доступного игрокам для управления своим инвентарем, хотя пока неясно, как это будет управляться.

Во время специальной прямой трансляции режиссер Джо Пьепиора сообщил, что команда «определенно прислушивается ко всем» в отношении этого конкретного отзыва. Blizzard не раскрыла, как именно это дополнительное пространство будет предоставлено игрокам, и команда, по-видимому, «все еще выясняет, как сделать это возможным».

С другой стороны, Diablo 4 явно является игрой, которой суждено пройти постоянную и длительную эволюцию, как это произошло с Diablo 3, потому что это игры, разработанные с идеей расширения контента и с большим сообществом.