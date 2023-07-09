Blizzard обещает больше места для предметов в Diablo 4

В такой игре, как Diablo 4, хранение вещей является незаменимым элементом, учитывая, что лут представляет собой настоящий двигатель прогресса в игре, а управление им и его сохранение, следовательно, имеет большое значение, поэтому Blizzard хочет увеличить пространство, доступное для игроков.
Поэтому в новом видео с обновлениями от разработчиков Blizzard сообщила, что работает над расширением пространства, доступного игрокам для управления своим инвентарем, хотя пока неясно, как это будет управляться.
Во время специальной прямой трансляции режиссер Джо Пьепиора сообщил, что команда «определенно прислушивается ко всем» в отношении этого конкретного отзыва. Blizzard не раскрыла, как именно это дополнительное пространство будет предоставлено игрокам, и команда, по-видимому, «все еще выясняет, как сделать это возможным».
С другой стороны, Diablo 4 явно является игрой, которой суждено пройти постоянную и длительную эволюцию, как это произошло с Diablo 3, потому что это игры, разработанные с идеей расширения контента и с большим сообществом.
Так еще на релизе сказали же, что камни будут в ресурсах висеть, но это будет на старте 2 сезона, не сейчас. Так что сезончик придется потерпеть)
это на Новый год))
подсумок бы для самоцветов, пол инвентаря занимает считай каждый цвет по 3-4 шт, а ещё зелья с кошмарными подземельями, жесть
А зачем они вообще нужны эти самоцветы? Ну выпал, вставил в предметы на себе и всё. Вытащить всегда можно обратно.
Копить и объединять вообще смысла не вижу, денег на это уходит вагон на высоком уровне камней, и при этом из монстров при повышении твоего уровня выпадают ГОРЫ таких же камней, на которые ты пол-игры копил и объединял.
Не, не все… с какого то момента их нужно уже крафтить
Хз, хочц быть сапфировым королем)) а так если пойдет дело как в д3 например. Щас я получаю 3 или 4 тип кристалов, думаю спокойно через какое то время появятся еще несколько уровней, вот и они нужны будут. Так то лучше путь будет много чем их будет нехватать
потом ещё и вкладки будут в сп скорее всего … все по аналогии в д3
Чем больше вещей они могут хранить, тем сильнее исчезает естественное чувство приоритета и управления ресурсами.