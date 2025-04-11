Blizzard обещает "сюрпризы" для игроков Diablo 4 после критики дорожной карты

Недавно Blizzard обнародовала дорожную карту для Diablo 4 на 2025 год, но она вызвала волну недовольства среди игроков. Многие считают, что план не предлагает достаточно нового контента и выглядит как повторение предыдущих сезонов.

Игроки жалуются на недостаток инноваций и называют игру «тенью былой славы Blizzard». В ответ компания пообещала «хорошие сюрпризы», которые еще не раскрыты, пытаясь успокоить сообщество. Директор по социальным сетям и контенту Blizzard Адам Флетчер отреагировал на критику в сети Х. Он заверил, что показанная дорожная карта - это лишь часть плана, а детали еще дорабатываются.

Несмотря на критику, есть основания для оптимизма.Blizzard имеет опыт исправления ошибок - после релиза Diablo 4 получила многочисленные патчи, которые улучшили игру. Новые сезоны и расширения могут стать тем, что вернет интерес игроков.