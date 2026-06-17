Blizzard объяснит спорные изменения Diablo 4: разработчики расскажут о будущем 14-го сезона после неоднозначного PTR

Blizzard проведёт специальную трансляцию, посвящённую 14-му сезону Diablo 4, который получил название «Сезон Пробуждения Смерти». Эфир состоится 23 июня и станет ответом на неоднозначную реакцию игроков, успевших опробовать нововведения на тестовом сервере.

После завершения PTR мнения сообщества разделились. Одни пользователи называют грядущий сезон одним из самых перспективных обновлений для Diablo 4 за последнее время, тогда как другие критикуют изменения баланса и новые механики. Дискуссии развернулись как на официальных форумах Blizzard, так и на Reddit, где игроки активно спорят о том, в каком направлении движется игра.

Во время трансляции разработчики подробнее расскажут о ключевых особенностях сезона. Среди заявленных нововведений — переработка мифических уникальных предметов, балансные изменения для классов, официальный запуск Башни и таблиц лидеров. Кроме того, команда представит ряд улучшений качества жизни, включая развитие системы крафта, увеличение лимитов валют, поддержку режима самостоятельного поиска предметов и планы по дальнейшему развитию группового контента.

Особый интерес вызывает вопрос о том, какие элементы PTR будут скорректированы по итогам отзывов игроков. Судя по реакции сообщества, Blizzard получила достаточно данных для внесения дополнительных изменений перед полноценным запуском сезона.

Дополнительным бонусом станет акция на Twitch: зрители, которые проведут на трансляции не менее 30 минут, смогут получить косметический меч Falx Infectus. Также Blizzard намекнула на возвращение знакомого противника, связанного с тематикой нового сезона.

Для Diablo 4 это будет первый полноценный новый сезон после выхода дополнения Vessel of Hatred. Поэтому предстоящая трансляция выглядит важной не только для обсуждения отдельных механик, но и для понимания того, каким Blizzard видит дальнейшее развитие игры в ближайшие месяцы.