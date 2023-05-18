Blizzard объясняет причину масштабирования уровней в Diablo 4 ©

В Diablo 4 используется система масштабирования уровней, призванная сделать монстров актуальными для игроков в любое время.



Предстоящая ARPG Blizzard проводит игрока через различные зоны по мере прохождения кампании, и не должно возникать ощущения, что вы намного сильнее существ, с которыми сталкиваетесь.

Мы не хотим, чтобы какая-то часть игры стала абсолютно тривиальной, чтобы не было причин возвращаться в это место.

После завершения кампании и создания нового персонажа вам предоставляется возможность пропустить кампанию. Выбирайте этот вариант, и Diablo 4 перенесет вас в мир Санктуария на первом уровне, поселив в Кьовашаде, главном городе в области Расколотых пик.

Именно здесь представлен набор возможностей Diablo 4 после прохождения кампании. В дополнении "Шепот мертвых" вам предстоит выполнить задания, расположенные по всему Санктуарию, и все они посвящены древнему дереву. За выполнение этих заданий полагаются большие награды.

И когда вы играете в этом мире, вы можете играть в Расколотых пиках, вы можете играть в Скосглене, вы можете спуститься на болота в Хавезаре.

Когда вы играете в версии игры с пропущенной кампанией, весь мир будет полностью подстроен под вас.

Есть исключение: Стронгхолды. Недавняя бета содержала три таких (Malnok, Kor Dragan и Nostrava), каждый из которых представляет собой самостоятельную задачу по зачистке подземелья, после завершения которой открываются новые предметы.

Уровень каждого стронгхолда на несколько уровней выше уровня вашего персонажа, поэтому вам, возможно, захочется, чтобы вам помогли друзья. Стронгхолды, таким образом, имеют фиксированный уровень.

Вы можете пойти и заняться этим, когда захотите. Если вы думаете: "У меня есть очень хороший легендарный предмет, который я только что нашел, мне очень нравится мой билд, эта область 32-го уровня, я 25-го уровня, я попробую - мы хотим дать вам возможность попробовать зачистить эти вещи раньше, если вы хотите, и вы получите за это награды. Вы не обязаны это делать. Но в целом мы хотим, чтобы вся игра чувствовала себя так, как будто она масштабируется для вас.

Стоит пояснить, как работает скейлинг уровней в контексте мировых уровней Diablo 4. Уровни мира влияют на сложность игры. Уровень 2 предназначен для создания эквивалента нормальной сложности, а уровень 1 похож на легкий режим или режим, ориентированный на сюжет. Уровни монстров одинаковы на Уровнях 1 и 2.

Если вы играете на Уровне 3, доступ к которому вы получаете после прохождения подземелья 50-го уровня в конце Уровня 2, то уровень монстров будет выше, чем у вас в целом. Вы можете остаться на 1 или 2 уровне, и монстры никогда не будут выше 50 уровня. Вы можете быть 60-го уровня, но при этом бродить вокруг и заканчивать свои коллекции или выполнять побочные задания, и вы будете уничтожать монстров, потому что вы намного сильнее.

Если вы захотите перейти на более высокий уровень сложности, вы сможете собирать более качественное снаряжение, но монстры будут более мощными, и сложность игры соответственно возрастет.

Вы можете стать на пару уровней выше, чем монстры в округе, если вы превзойдете уровень региона, особенно во время кампании. Но помимо этого мы хотим, чтобы вы почувствовали, что вам нужно бороться с этими существами, что вы должны продолжать натиск.

Но как работает масштабирование уровней, если вы играете в кооперативную кампанию? Руководитель отдела разработки Diablo 4 Род Фергюссон недавно объяснил это.