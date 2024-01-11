Blizzard объявила дату выхода третьего сезона Diablo 4

Хотя у него нет названия, Blizzard, похоже, подтвердила, что третий сезон Diablo IV начнется в этом месяце. Многие игроки заметили, что баннер на экране входа в игру, который раньше гласил: «Сезон крови заканчивается 23 января 2024 года», теперь гласит: «Следующий сезон начинается 23 января 2024 года», что указывает не только то, что сезоны сменятся немедленно, но и что третий сезон уже не за горами.
Поскольку до даты запуска очередного сезона осталось менее двух недель (и меньше рабочих дней, чем обычно), это будет значительно быстрее, чем переход от первого сезона к второму сезону в конце прошлого года. Для сравнения, второй сезон, «Сезон крови», был анонсирован за несколько месяцев до его выхода, 17 октября.
В отличие от релизов предыдущего сезона, Blizzard не анонсировала ничего вроде чата у костра или патча, указывающего на скорое обновление Diablo. Тем не менее, стоит отметить, что Microsoft официально приобрела Activision-Blizzard через несколько месяцев после анонса второго сезона в августе прошлого года. Учитывая это, вполне возможно, что мы увидим неожиданное появление Diablo IV на презентации Xbox Developer_Direct, запланированной на 18 января.
прикупить что-ли,Д3 тоже поначалу была Г потом исправили