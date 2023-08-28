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Diablo 4 06.06.2023
7.5 883 оценки

Blizzard опубликовала примечания к следующему патчу для Diablo 4, который выйдет завтра

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Procy_on
Новости

Blizzard Entertainment анонсировала новый патч для Diablo 4, который выйдет 29 августа и будет касаться различных способностей обычных врагов и элиты, применяющих контроль толпы. Ознакомьтесь с остальными примечаниями к патчу ниже.

ИЗМЕНЕНИЯ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА

Монстры

Наложение эффектов контроля

Мы внесли в игру различные изменения, затрагивающие умения монстров и свойства особых противников, которые накладывают эффекты контроля, включая

  • особых монстров, наделенных свойством «Усиление холодом» и способных быстро совершать несколько атак (например, призрачных лучников и змеиных громил): теперь свойство «Усиление холодом» не будет срабатывать с каждым ударом.
  • Стены, возникающие при применении «Леденящего ветра», будут реже пересекаться.
  • Стало проще избежать эффекта оглушения, накладываемого каннибалом Пожирателем.
  • Увеличено время восстановления столбов льда, используемых козлоногими.
  • Уменьшена эффективность окоченения от атак пауков.
  • Уменьшено время действия эффекта оглушения, накладываемого змеиными глазами нангари: ранее 1,5 сек., теперь 1,25 сек.
  • Внесены прочие изменения, уменьшающие частоту, с которой враги могут накладывать на игрока эффект контроля.
Комментарий разработчиков: цель изменений — уменьшить время, которое игроки проводят под воздействием эффектов контроля, а также дать игрокам больше времени на восстановление после окончания действия эффектов контроля, особенно на высоких уровнях мира.

Общее

  • При взрыве во время гибели монстров, наделенных свойством «Усиление огнем», возникает на 1 ударную волну меньше, а взрыв наносит на 20% меньше урона.
  • Раздутое исчадие наносит на 14% меньше урона рывком к цели.

Прочее

  • Сортировка свойств предметов стала более последовательной.
Комментарий разработчиков: в «Сезоне крови» мы изменим отображение свойств в описаниях предметов. Эти изменения заложат основу для дальнейшей работы, цель которой — упростить сравнение случайных свойств.
  • Теперь при использовании фильтров «Только сезонные» и «Только мой класс» в меню «Кодекса силы» сохраняются предыдущие настройки игрока.
  • При игре с контроллером стало проще использовать меню улучшения символов.
  • Теперь кроссплатформенный прогресс сохраняет достижения, трофеи и испытания с общими критериями разблокировки на разных платформах.

ИСПРАВЛЕНИЯ НЕПОЛАДОК

Сезон чумы

  • Исправлена неполадка, в результате которой у темного отражения, призванного сердцем в клетке ловкача, отображалось некорректное описание на Полях Ненависти.
  • Исправлена неполадка, в результате которой на темное отражение, призванное сердцем в клетке ловкача, можно было наложить эффекты контроля, под воздействием которых затем оказывался игрок.
  • Исправлена неполадка, в результате которой не срабатывал эффект оглушения от сердца в клетке просчитанного удара, если умение было насыщено.
  • Исправлена неполадка, в результате которой монстры могли открыть дверь в зал, где находится Варшан, в Прожорливой яме.
  • Исправлена неполадка, в результате которой задание «Эхо Варшана» нельзя было завершить после победы над Варшаном, если до этого игрок погибал в бою с ним.
  • Исправлена неполадка, в результате которой выполненные задачи сезонного похода отображались в разделе «Пройдено недавно» в меню испытаний.
  • Исправлена неполадка, в результате которой награды за победу над Варшаном не попадали в тайник игрока, если игрок их пропускал.
  • Исправлена неполадка, в результате которой за победу над эхом Варшана нельзя было гарантированно получить легендарный предмет на уровне 35 и выше.
  • Исправлена неполадка, в результате которой Кормонд не появлялся после победы над Варшаном в ходе задания «Холодная жестокая правда», если лидер группы погибал в бою.

Игровой процесс

  • Когда игрок применял указанные ниже умения и силы, атакуя монстра, другие игроки неожиданно также могли воспользоваться преимуществами от примененных эффектов. Эта неполадка была исправлена.

Умения и пассивные эффекты

  • Немощь
  • Чума тьмы
  • Вонзающиеся клинки
  • Раскалывание

Узлы совершенствования и символы

  • Кровоизлияние
  • Игра на слабостях
  • Мщение
  • Подчинение
  • Клыки и когти
  • Воскрешатель
  • Усиление

Исправлена неполадка, в результате которой при игре за друида сумка игрока могла оказаться заполнена благословениями духов, что мешало выполнению заданий, для которых требовались предметы.

Комментарий разработчиков: теперь при игре за друида можно выбросить благословения духов из сумки, чтобы взять предметы для заданий.
  • Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли потерять аберрантную золу при входе в подвал.
  • Исправлена неполадка, в результате которой игроки временно не могли передвигаться при попытке уклониться сразу после применения поддерживаемого заклинания (например, «Испепеления» или «Грозового шторма»).
  • Исправлена неполадка, в результате которой за победу над алчными гоблинами нельзя было гарантированно получить легендарный предмет на уровнях 15–40.
  • Исправлена неполадка, в результате которой за победу над несколькими боссами нельзя было гарантированно получить легендарный предмет на уровне 35 и выше.

Интерфейс

  • Исправлена неполадка, в результате которой при роспуске клана игроку предлагалось ввести название клана вместо предоставленного кода.
  • Исправлена неполадка, в результате которой после обыска архива в ходе задания «Ответы в пепле» не исчезала метка задания.
  • Исправлена неполадка, в результате которой в описании задания «Конец Вечной Матери» упоминалось некорректное название эха ненависти.
  • Исправлена неполадка, в результате которой на верстаке Кормонда в Сухих степях два значка накладывались друг на друга.
  • Исправлена неполадка, в результате которой могло несколько раз отображаться одно и то же уведомление о неотслеживаемых тайных поручениях.

Прочее

  • Исправлена неполадка, в результате которой казалось, что некоторые NPC, передвигающиеся верхом, ездят на невидимых лошадях. (ЛОШАДИ-ПРИЗРАКИ?!)
  • Исправлена неполадка, в результате которой классы, не способные пользоваться кинжалами, могли использовать «Отмычку» — кинжал, который можно получить в награду за выполнение задания «На месте преступления».
  • Исправлена неполадка, в результате которой в режиме совместной игры нельзя было выполнить задание «Жемчужина Востока».
  • Исправлена неполадка, в результате которой нельзя было выполнить задание для друидов «Дух потерянной рощи», если игрок вступал в группу после активации последнего камня.
  • Исправлена неполадка, в результате которой разбойники могли пропустить фазу в бою с Эхом Лилит при помощи умения «Маскировка».
  • Внесены различные улучшения производительности и стабильности на всех платформах.
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Xefren

Судя по огромному количеству комментариев эта игра уже мягко говоря не в тренде) на твиче у пое в десять раз больше зрителей

-5
Rey Harley

Потому что ПоЕ бесплатна. Но не знаю как во второй, но в первой части там все играли по одиночке, а в Диабло был есть какой то командный геймплей. Так что еще большой вопрос что лучше

2
Xefren Rey Harley

Так я говорю про зрителей на твиче, а не о количестве игроков. Получается, что пое интереснее для зрителей, чем диабло, причем значительно

0
Rey Harley Xefren

Так Диабла перед выходом тоже набирала тонны зрителей. Но сейчас да, ПоЕ как новинка интереснее, это правда. Как то зашел в последнюю после многолетнего перерыва, и боже, сколько же там всякой возни. Какие то карты, непонятные улучшения персонажа, еще какая то муть. В итоге понял что чтобы просто побегать, нужно потратить кучу времени на все эти улучшения, да и с кем бегать? Все как правило по одиночке непрерывно фармят карты

0
Sneaky Pete

а Чего говорить то ? Играем - все норм

0
Raf9111

Ну потому что в пое играть не хотят, максимум смотреть) а в диабло мы играем, а не на твиче смотрим)

хочешь покажу коммент тебе от 19 августа где такой же умник закинул скрин как у пое 70к зрителей на твиче?) и сравни с теми 34к что сегодня, и десяти дней не прошло) новая лига началась, люди поглядели, ниче интересного и ушли) просмотры на 50% обвалились. вот ведь пое Успешная, ога. Пиши еще)

0