Blizzard опубликовала примечания к следующему патчу для Diablo 4, который выйдет завтра

Blizzard Entertainment анонсировала новый патч для Diablo 4, который выйдет 29 августа и будет касаться различных способностей обычных врагов и элиты, применяющих контроль толпы. Ознакомьтесь с остальными примечаниями к патчу ниже.
ИЗМЕНЕНИЯ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА
Монстры
Наложение эффектов контроля
Мы внесли в игру различные изменения, затрагивающие умения монстров и свойства особых противников, которые накладывают эффекты контроля, включая
- особых монстров, наделенных свойством «Усиление холодом» и способных быстро совершать несколько атак (например, призрачных лучников и змеиных громил): теперь свойство «Усиление холодом» не будет срабатывать с каждым ударом.
- Стены, возникающие при применении «Леденящего ветра», будут реже пересекаться.
- Стало проще избежать эффекта оглушения, накладываемого каннибалом Пожирателем.
- Увеличено время восстановления столбов льда, используемых козлоногими.
- Уменьшена эффективность окоченения от атак пауков.
- Уменьшено время действия эффекта оглушения, накладываемого змеиными глазами нангари: ранее 1,5 сек., теперь 1,25 сек.
- Внесены прочие изменения, уменьшающие частоту, с которой враги могут накладывать на игрока эффект контроля.
Комментарий разработчиков: цель изменений — уменьшить время, которое игроки проводят под воздействием эффектов контроля, а также дать игрокам больше времени на восстановление после окончания действия эффектов контроля, особенно на высоких уровнях мира.
Общее
- При взрыве во время гибели монстров, наделенных свойством «Усиление огнем», возникает на 1 ударную волну меньше, а взрыв наносит на 20% меньше урона.
- Раздутое исчадие наносит на 14% меньше урона рывком к цели.
Прочее
- Сортировка свойств предметов стала более последовательной.
Комментарий разработчиков: в «Сезоне крови» мы изменим отображение свойств в описаниях предметов. Эти изменения заложат основу для дальнейшей работы, цель которой — упростить сравнение случайных свойств.
- Теперь при использовании фильтров «Только сезонные» и «Только мой класс» в меню «Кодекса силы» сохраняются предыдущие настройки игрока.
- При игре с контроллером стало проще использовать меню улучшения символов.
- Теперь кроссплатформенный прогресс сохраняет достижения, трофеи и испытания с общими критериями разблокировки на разных платформах.
ИСПРАВЛЕНИЯ НЕПОЛАДОК
Сезон чумы
- Исправлена неполадка, в результате которой у темного отражения, призванного сердцем в клетке ловкача, отображалось некорректное описание на Полях Ненависти.
- Исправлена неполадка, в результате которой на темное отражение, призванное сердцем в клетке ловкача, можно было наложить эффекты контроля, под воздействием которых затем оказывался игрок.
- Исправлена неполадка, в результате которой не срабатывал эффект оглушения от сердца в клетке просчитанного удара, если умение было насыщено.
- Исправлена неполадка, в результате которой монстры могли открыть дверь в зал, где находится Варшан, в Прожорливой яме.
- Исправлена неполадка, в результате которой задание «Эхо Варшана» нельзя было завершить после победы над Варшаном, если до этого игрок погибал в бою с ним.
- Исправлена неполадка, в результате которой выполненные задачи сезонного похода отображались в разделе «Пройдено недавно» в меню испытаний.
- Исправлена неполадка, в результате которой награды за победу над Варшаном не попадали в тайник игрока, если игрок их пропускал.
- Исправлена неполадка, в результате которой за победу над эхом Варшана нельзя было гарантированно получить легендарный предмет на уровне 35 и выше.
- Исправлена неполадка, в результате которой Кормонд не появлялся после победы над Варшаном в ходе задания «Холодная жестокая правда», если лидер группы погибал в бою.
Игровой процесс
- Когда игрок применял указанные ниже умения и силы, атакуя монстра, другие игроки неожиданно также могли воспользоваться преимуществами от примененных эффектов. Эта неполадка была исправлена.
Умения и пассивные эффекты
- Немощь
- Чума тьмы
- Вонзающиеся клинки
- Раскалывание
Узлы совершенствования и символы
- Кровоизлияние
- Игра на слабостях
- Мщение
- Подчинение
- Клыки и когти
- Воскрешатель
- Усиление
Исправлена неполадка, в результате которой при игре за друида сумка игрока могла оказаться заполнена благословениями духов, что мешало выполнению заданий, для которых требовались предметы.
Комментарий разработчиков: теперь при игре за друида можно выбросить благословения духов из сумки, чтобы взять предметы для заданий.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли потерять аберрантную золу при входе в подвал.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки временно не могли передвигаться при попытке уклониться сразу после применения поддерживаемого заклинания (например, «Испепеления» или «Грозового шторма»).
- Исправлена неполадка, в результате которой за победу над алчными гоблинами нельзя было гарантированно получить легендарный предмет на уровнях 15–40.
- Исправлена неполадка, в результате которой за победу над несколькими боссами нельзя было гарантированно получить легендарный предмет на уровне 35 и выше.
Интерфейс
- Исправлена неполадка, в результате которой при роспуске клана игроку предлагалось ввести название клана вместо предоставленного кода.
- Исправлена неполадка, в результате которой после обыска архива в ходе задания «Ответы в пепле» не исчезала метка задания.
- Исправлена неполадка, в результате которой в описании задания «Конец Вечной Матери» упоминалось некорректное название эха ненависти.
- Исправлена неполадка, в результате которой на верстаке Кормонда в Сухих степях два значка накладывались друг на друга.
- Исправлена неполадка, в результате которой могло несколько раз отображаться одно и то же уведомление о неотслеживаемых тайных поручениях.
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой казалось, что некоторые NPC, передвигающиеся верхом, ездят на невидимых лошадях. (ЛОШАДИ-ПРИЗРАКИ?!)
- Исправлена неполадка, в результате которой классы, не способные пользоваться кинжалами, могли использовать «Отмычку» — кинжал, который можно получить в награду за выполнение задания «На месте преступления».
- Исправлена неполадка, в результате которой в режиме совместной игры нельзя было выполнить задание «Жемчужина Востока».
- Исправлена неполадка, в результате которой нельзя было выполнить задание для друидов «Дух потерянной рощи», если игрок вступал в группу после активации последнего камня.
- Исправлена неполадка, в результате которой разбойники могли пропустить фазу в бою с Эхом Лилит при помощи умения «Маскировка».
- Внесены различные улучшения производительности и стабильности на всех платформах.
Судя по огромному количеству комментариев эта игра уже мягко говоря не в тренде) на твиче у пое в десять раз больше зрителей
Потому что ПоЕ бесплатна. Но не знаю как во второй, но в первой части там все играли по одиночке, а в Диабло был есть какой то командный геймплей. Так что еще большой вопрос что лучше
Так я говорю про зрителей на твиче, а не о количестве игроков. Получается, что пое интереснее для зрителей, чем диабло, причем значительно
Так Диабла перед выходом тоже набирала тонны зрителей. Но сейчас да, ПоЕ как новинка интереснее, это правда. Как то зашел в последнюю после многолетнего перерыва, и боже, сколько же там всякой возни. Какие то карты, непонятные улучшения персонажа, еще какая то муть. В итоге понял что чтобы просто побегать, нужно потратить кучу времени на все эти улучшения, да и с кем бегать? Все как правило по одиночке непрерывно фармят карты
а Чего говорить то ? Играем - все норм
Ну потому что в пое играть не хотят, максимум смотреть) а в диабло мы играем, а не на твиче смотрим)
хочешь покажу коммент тебе от 19 августа где такой же умник закинул скрин как у пое 70к зрителей на твиче?) и сравни с теми 34к что сегодня, и десяти дней не прошло) новая лига началась, люди поглядели, ниче интересного и ушли) просмотры на 50% обвалились. вот ведь пое Успешная, ога. Пиши еще)