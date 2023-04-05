Diablo 4 06.06.2023
7.7 360 оценок

Blizzard опубликовала точное время релиза Diablo 4

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monk70
Новости

Blizzard Entertainment официально объявила время глобального релиза Diablo 4, и фанаты со всего мира готовятся штурмовать Санктуарий в погоне за Лилит, ведь на карту поставлена судьба человечества.

Тех, кто оформил предзаказ на издание Diablo IV Deluxe или Ultimate, ждет подарок. Вы получите ранний доступ к игре 2 июня в 14:00 по московскому времени, за четыре дня до официального запуска. Это прекрасная возможность для преданных фанатов начать свои приключения в Санктуарии. Глобальный релиз для всех игроков состоится 6 июня в 14:00 по московскому времени.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
serjik0505

Ну и по классике плюс минус 40 часов посидеть в очереди на сервер

3
nodas

Угу поэтому норм залетать лучше через недельку а то и две )

-3
frego13 nodas

Через год, когда все уже будут с 500 парагоном лучше всего.

0
KrolikAlkogolik frego13

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0
Niphestotel

Админы, там написано AM, а не PM, а значит в 02:00

0
Marvelosi

К 24 августу сервера починят и будет всех пускать без очередей....

0
Лунамария

Тот кайфовый момент, когда игра досталась тебе на халяву, как гифт. Жду 6 июня. ))

0
NarkoSky

Долго ждать :(

0
SERGEY-SP

Шляпа урезаная, даже ставить не буду! То что показывали на первых демонстрациях и сейчас, это 2 разные игры! Шляпа в общем!

-2
Слава Фриден

Шляпа это твой ккомент, полная причем

0
SERGEY-SP Слава Фриден

Ролик глянь, 3 годами ранее! Демонстрация 3х героев, сразу все станет ясно!

-2
SERGEY-SP Слава Фриден
0
SERGEY-SP Слава Фриден

Детализацию видел какая была, и какая теперь, уровень мобилок!

-2
Chris63 SERGEY-SP

Ты на минималках играл что ли? У меня на высоких в ОБТ был графон лучше, чем в этом ролике. И это я еще текстуры для 4к не качал.

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