Blizzard опубликовала точное время релиза Diablo 4

Blizzard Entertainment официально объявила время глобального релиза Diablo 4, и фанаты со всего мира готовятся штурмовать Санктуарий в погоне за Лилит, ведь на карту поставлена судьба человечества.
Тех, кто оформил предзаказ на издание Diablo IV Deluxe или Ultimate, ждет подарок. Вы получите ранний доступ к игре 2 июня в 14:00 по московскому времени, за четыре дня до официального запуска. Это прекрасная возможность для преданных фанатов начать свои приключения в Санктуарии. Глобальный релиз для всех игроков состоится 6 июня в 14:00 по московскому времени.
Ну и по классике плюс минус 40 часов посидеть в очереди на сервер
Угу поэтому норм залетать лучше через недельку а то и две )
Через год, когда все уже будут с 500 парагоном лучше всего.
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Админы, там написано AM, а не PM, а значит в 02:00
К 24 августу сервера починят и будет всех пускать без очередей....
Тот кайфовый момент, когда игра досталась тебе на халяву, как гифт. Жду 6 июня. ))
Долго ждать :(
Шляпа урезаная, даже ставить не буду! То что показывали на первых демонстрациях и сейчас, это 2 разные игры! Шляпа в общем!
Шляпа это твой ккомент, полная причем
Ролик глянь, 3 годами ранее! Демонстрация 3х героев, сразу все станет ясно!
Детализацию видел какая была, и какая теперь, уровень мобилок!
Ты на минималках играл что ли? У меня на высоких в ОБТ был графон лучше, чем в этом ролике. И это я еще текстуры для 4к не качал.