Blizzard опубликовала точное время релиза Diablo 4 ©

Blizzard Entertainment официально объявила время глобального релиза Diablo 4, и фанаты со всего мира готовятся штурмовать Санктуарий в погоне за Лилит, ведь на карту поставлена судьба человечества.

Тех, кто оформил предзаказ на издание Diablo IV Deluxe или Ultimate, ждет подарок. Вы получите ранний доступ к игре 2 июня в 14:00 по московскому времени, за четыре дня до официального запуска. Это прекрасная возможность для преданных фанатов начать свои приключения в Санктуарии. Глобальный релиз для всех игроков состоится 6 июня в 14:00 по московскому времени.