Blizzard ответит на критику нововведений из патча 1.1.0 для Diablo 4 в ходе прямой трансляции ©

Компания Blizzard анонсировала новую прямую трансляцию Diablo 4 из серии "Campfire Chat", которая состоится в пятницу, 21 июля, в пока еще не определенное время. Это практически незапланированная дата, организованная командой разработчиков в ответ на многочисленные критические замечания игроков в связи с изменениями, внесенными в последний патч.

Давайте сделаем шаг назад для тех, кто не в курсе событий. Blizzard выпустила патч 1.1.0 для Diablo 4 в преддверии начала нового сезона, который открывается завтра, 20 июля. Обновление не было тепло встречено игроками из-за ряда недооцененных изменений.

Среди них - снижение характеристик для всех классов и, в частности, для энхансера, а также уменьшение модификаторов критического урона, урона по уязвимым противникам и снижение кулдаунов некоторых умений, что негативно отразилось на многих ранее созданных игроками сборках.

В связи с этим в социальных сетях появились жалобы от сообщества, многие игроки считают, что эти изменения замедлили прогресс. В связи с этим директор по развитию сообщества Diablo 4 Адам Флетчер написал в Twitter, что сотрудники Blizzard обсудят все негативные отзывы в новой трансляции "Campfire Chat", запланированной на пятницу.

Мы получили отзывы от игроков по поводу некоторых изменений в Diablo 4 версии 1.1.0. В пятницу, в конце этой недели, мы проведем Campfire Chat, чтобы подробнее рассказать об этом. Более подробная информация о сроках появится в ближайшие дни. Еще раз спасибо за отзывы!

Очевидно, что весь этот негатив происходит в самое неподходящее для команды Blizzard время, поскольку первый сезон Diablo 4 стартует уже завтра.