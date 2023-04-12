Blizzard планирует выпускать крупные "мясистые" обновления для Diablo 4 каждые три месяца

В рамках поддержки игры Diablo 4 после запуска, помощник игрового директора Джо Пьепиора (Joe Piepiora) сообщил, что игра будет получать обновления с новым сюжетным содержанием каждые три месяца. Пьепиора рассказал об этом в рамках недавней статьи Game Informer, посвященной Diablo 4.
По словам Пьепиоры, новые сюжетные материалы будут связаны с новыми механиками и возможностями, которые будут добавляться в игру в каждом обновлении. Хотя Пьепиора не решается использовать слово "расширение" для описания контента, он называет запланированные ежеквартальные обновления "мясистыми".
Выход Diablo 4 запланирован на 6 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Компания также раскрыла глобальные сроки запуска в обширном обновлении здесь.
Как бы по итогу не получилось как с LostArk, когда после двух пропущенных дней заходя в игру ты хватаешься за голову с криком "они че *цензура* тут на х*цензура*вертили? че? куда? кого? зачем?"...
Да тупо из-за красоты картинки в неё погонять, правда напрягают слухи о том что D4 пагубно влияет на GPU
если переживаешь за карточку, андервольтни немного
Решать покупать игру или нет строго после релиза
Молодцы
я так понял, что полную игру мы получим только, спустя год (на глазок - ибо не сказано - а сколько будет этих самый "сюжетных" дополнений). Так может через год ее и качнуть, может к тому времени и длц все выйдут, и на трекерах появится уже полная игра. Это во времена тройки - онлайн привязка пугала, а сейчас с ней же знают что и как делать.
Ага либо за доп плату, либо для внутреннего магазина
Короче, бесконечный ранний доступ. В топку эту игру, даже из желаемых везде убрал.
Да и сюжеты там будут уровня фафиков...
С учётом стоимости игры, да ещё с платным сизонпассом- надеюсь это будут рили весомые обновы.
Ты забыл про их фичю. Это очереди и дисконекты:)))
Это вначале, потом всё нормализуется, другое дело как это всё будет работать у нас, серверов то в России больше нет...
Сезоны бесплатные, просто если человеку лень тратить время на сезон то рамку или крылья можно купить а можно и нет. В 3-м также, закрыл сезон и получил награду, не закрыл значит не получил.
А их и никогда в Росси и не было серверов