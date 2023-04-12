Blizzard планирует выпускать крупные "мясистые" обновления для Diablo 4 каждые три месяца ©

В рамках поддержки игры Diablo 4 после запуска, помощник игрового директора Джо Пьепиора (Joe Piepiora) сообщил, что игра будет получать обновления с новым сюжетным содержанием каждые три месяца. Пьепиора рассказал об этом в рамках недавней статьи Game Informer, посвященной Diablo 4.

По словам Пьепиоры, новые сюжетные материалы будут связаны с новыми механиками и возможностями, которые будут добавляться в игру в каждом обновлении. Хотя Пьепиора не решается использовать слово "расширение" для описания контента, он называет запланированные ежеквартальные обновления "мясистыми".

Выход Diablo 4 запланирован на 6 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Компания также раскрыла глобальные сроки запуска в обширном обновлении здесь.