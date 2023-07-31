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Diablo 4 06.06.2023
7.7 829 оценок

Blizzard поделилась инфографикой 1-го сезона Diablo 4

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Procy_on
Новости

Последние две недели выдались для Diablo 4 тяжелыми: выход ужасного патча, гигантская атака со стороны сообщества, бомбардировка негативными отзывами, призывы бойкотировать игру и т.д. Однако это не означает, что люди вдруг перестали играть в Diablo 4. Они играют, о чем свидетельствует инфографика, подводящая итоги первой недели первого сезона.

В ней приведено много интересной статистики, например, количество персонажей, достигших максимального уровня; общее количество персонажей, созданных с начала сезона (более 7 миллионов); количество убитых монстров; количество смертей от Мясника.

Напомню, что сезоны в Diablo 4 будут длиться около трех месяцев. То есть следующий сезон следует ожидать в конце октября - начале ноября.

После этого сезонные персонажи перейдут на стандартный игровой сервер.

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