Blizzard поделилась инфографикой 1-го сезона Diablo 4

Последние две недели выдались для Diablo 4 тяжелыми: выход ужасного патча, гигантская атака со стороны сообщества, бомбардировка негативными отзывами, призывы бойкотировать игру и т.д. Однако это не означает, что люди вдруг перестали играть в Diablo 4. Они играют, о чем свидетельствует инфографика, подводящая итоги первой недели первого сезона.
В ней приведено много интересной статистики, например, количество персонажей, достигших максимального уровня; общее количество персонажей, созданных с начала сезона (более 7 миллионов); количество убитых монстров; количество смертей от Мясника.
Напомню, что сезоны в Diablo 4 будут длиться около трех месяцев. То есть следующий сезон следует ожидать в конце октября - начале ноября.
После этого сезонные персонажи перейдут на стандартный игровой сервер.