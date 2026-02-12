Blizzard поделилась подробностями дополнения Lord of Hatred

Компания Blizzard провела трансляцию Diablo 30th Anniversary Spotlight, в рамках которой поделилась подробностями грядущего дополнения Lord of Hatred для Diablo 4.
Lord of Hatred отправит игроков в новую локацию Сковос, вдохновленную древним средиземноморьем, с суровыми скалистыми берегами, мраморными городами и древними храмами. Среди ключевых нововведений:
- War Plans - новая эндгейм-система, позволяющая составлять плейлисты из пяти активностей. Каждый режим получит уникальное дерево развития для настройки наград и механик противников.
- Echoing Hatred - режим с бесконечными эскалирующими волнами врагов. Доступ открывается через редкий предмет Trace of Echoes; сложность и награды растут пропорционально выживанию игрока.
- Новая система предметов - Талисманы, в которые вставляются Чары. Наборы чар активируют сетовые бонусы, что знаменует официальное возвращение сетов в Diablo 4.
- Масштабная переработка деревьев навыков для всех классов. Добавлено более 40 новых вариантов развития на класс и свыше 80 дополнительных опций кастомизации.
- Возвращение Куба Хорадриков - инструмента для комбинирования материалов и создания экипировки под свой стиль игры.
- Фильтр добычи, позволяющий контролировать, какие предметы отображаются на земле.
Релиз дополнения Lord of Hatred состоится 28 апреля.
Ого, близзы создали...Path of Exile! Вот это прорыв, аж волны делириума добавили)
Какоц понт в это играть, если они могут в один момент брык! И все поменять.
В том и смысл, что данному жанру нужна постоянная прогрессия и периодические изменения для поддержания интереса к фарму и прокачке.
а почему для диабло 2 сегодня уже выпустили?