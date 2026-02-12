ЧАТ ИГРЫ
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
7.6 1 645 оценок

Blizzard поделилась подробностями дополнения Lord of Hatred

AceTheKing AceTheKing

Компания Blizzard провела трансляцию Diablo 30th Anniversary Spotlight, в рамках которой поделилась подробностями грядущего дополнения Lord of Hatred для Diablo 4.

Lord of Hatred отправит игроков в новую локацию Сковос, вдохновленную древним средиземноморьем, с суровыми скалистыми берегами, мраморными городами и древними храмами. Среди ключевых нововведений:

  • War Plans - новая эндгейм-система, позволяющая составлять плейлисты из пяти активностей. Каждый режим получит уникальное дерево развития для настройки наград и механик противников.
  • Echoing Hatred - режим с бесконечными эскалирующими волнами врагов. Доступ открывается через редкий предмет Trace of Echoes; сложность и награды растут пропорционально выживанию игрока.
  • Новая система предметов - Талисманы, в которые вставляются Чары. Наборы чар активируют сетовые бонусы, что знаменует официальное возвращение сетов в Diablo 4.
  • Масштабная переработка деревьев навыков для всех классов. Добавлено более 40 новых вариантов развития на класс и свыше 80 дополнительных опций кастомизации.
  • Возвращение Куба Хорадриков - инструмента для комбинирования материалов и создания экипировки под свой стиль игры.
  • Фильтр добычи, позволяющий контролировать, какие предметы отображаются на земле.

Релиз дополнения Lord of Hatred состоится 28 апреля.

gladiatorzebs

Ого, близзы создали...Path of Exile! Вот это прорыв, аж волны делириума добавили)

4
Syntrax

Какоц понт в это играть, если они могут в один момент брык! И все поменять.

4
Samson48

В том и смысл, что данному жанру нужна постоянная прогрессия и периодические изменения для поддержания интереса к фарму и прокачке.

QueasyRush

а почему для диабло 2 сегодня уже выпустили?

