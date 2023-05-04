Blizzard поделилась подробностями кастомизации без ограничений в Diablo 4 ©

После объявления прямой трансляции, в которой будут обсуждаться боевые пропуска и сезоны, Blizzard Entertainment продолжает предоставлять новые подробности о Diablo 4, на этот раз сосредоточив внимание на бесконечной кастомизации.

«Орды злых демонов, которых нужно сразить, бесчисленные возможности для освоения, кошмарные подземелья и мечтательная добыча: новая ARPG дает игрокам возможность привнести в этот мир любой стиль игры, разработанный в предыдущих играх Diablo», — обещает нам Blizzard в своем заявлении.

Игра позволит вам отправиться в путешествие, выбрав классы Разбойница, Варвар, Волшебник, Друид и Некромант. Но настоящая новость заключается в том, что, в отличие от предыдущих частей, в Diablo IV варианты выбора для создания персонажей практически безграничны. Внешний вид полностью зависит от игрока, без ограничения приверженности определенным архетипам. Вы можете выбрать черты лица, бороду, цвет глаз, оттенок кожи, цвет волос, пирсинг и многое другое. Каждый класс также имеет уникальную прическу, которая выделяет его среди других, и это еще одна причина тщательно выбирать свой класс. Игроки также могут полагаться на десятки рисунков и символов, покрывающих все тело персонажей, что позволяет наносить татуировки с головы до ног. Наконец, даже гардероб и аксессуары можно будет настраивать.

В начале игры будет представлено дерево навыков Diablo IV, предоставляющее игрокам несколько навыков, которые можно улучшать и осваивать в ходе своих приключений. Доска Paragon также является платформой, которая позволяет игрокам углубиться в теорию крафта и погрузиться в систему навыков Diablo IV после того, как они закончат дерево навыков.