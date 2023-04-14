Blizzard поделилась списком улучшений в Diablo 4 на основе отзывов участников бета-тестов ©

Компания Blizzard вносит массу изменений в Diablo 4 на основе отзывов игроков, принявших участие в двух бета-тестах игры. Сочетание этих отзывов с реальными игровыми данными позволило Blizzard пересмотреть и внести изменения в Diablo 4 к официальному запуску игры 6 июня.

Первое что изменилось, это планировка подземелий, и Blizzard заявила, что одна из самых распространенных отзывов, которые она получила, касались вынужденного возвращения в уже исследованные помещения. С тех пор несколько подземелий были оптимизированы, в частности Врата в кратер, Зараженная крипта, Покинутая обитель, Запретный город, Гибель Инея, Вечная энергия, Казармы Кор Драгана, Лес терзаний и Пещера Ледяного Шрама.

Нашей главной целью при изменении планировки подземелий было уменьшение необходимости возвращаться в исследованные помещения, что должно повысить качество игрового процесса. Например, раньше игрокам нужно было заходить в боковые комнаты и взаимодействовать с объектами, проходя один и тот же маршрут несколько раз. Мы переместили многие из объектов на основной путь, и теперь игрокам будет проще до них добраться, а также свободно исследовать подземелье после выполнения задач.

События в подземельях также будут происходить гораздо чаще так как Blizzard увеличила вероятность начала события в подземелье увеличена с 10% до 60%. В подвалах произошли аналогичные изменения. Кроме того, теперь они постоянно награждают игроков сундуком по завершении. Также были исправлены проблемы, из-за которых подвалы преждевременно помечались как завершенные, а гарантированный элитный монстр отсутствовал в подвале.

Изменения коснулись и классов. Варвар получил пассивное снижение урона на 10%, его умение "Вихрь" теперь наносит больше урона и расходует больше ярости, а улучшение "Двойной удар" возвращает полную стоимость ярости при использовании на оглушенных или сбитых с ног врагов.

Умения Друида в категории "Питомец" теперь будут наносить значительно больший урон, у всех ультимативных умений уменьшено время действия, повышено удобство использования "Потрошения" и "Сокрушения", а использование умений, не относящихся к к смене облика, теперь превращает друида обратно в его человеческую форму.

Призванные Некромантом миньоны будут умирать чаще, а значит, игрокам придется чаще использовать трупы. Между тем, многие бонусы к статусам Книги мертвых были увеличены, урон умения "Взрыв трупа" был уменьшен, а яркость скелетных воинов и магов была снижена.

У умений категории "Уловки" Разбойника были увеличены бонусы наряду с несколькими пассивными умениями, а у всех умений категории "Насыщения" было увеличено время восстановления.

Наконец, урон "Электрических разрядов" Волшебника был увеличен, а затраты маны уменьшены, урон "цепной молнии" был уменьшен, а время восстановления бонуса от чар "Испепеления" было уменьшено. Также теперь "Стены огня" ббудут чаще появляться под противниками при использовании соответствующего бонуса от чар, а шанс удачного попадания был увеличен для бонуса от чар "Метеорита".

Внося изменения классов, мы всегда стремимся сделать сами классы и их умения как можно более эффектными и эффективными, и ваши отзывы помогли нам приблизиться к этой цели. Некоторые игроки точно подметили, что некоторые умения были слишком мощными. Одна из наших целей при разработке умений — сделать их интересными в использовании и интерактивными в отношении предметов и игрового процесса боев. Для этого мы внесли несколько изменений, таких как изменения прислужников некроманта. Теперь они будут более уязвимы в бою, за счет чего некроманту придется чаще поднимать мертвых.

Выход игры будет лишь первым шагом на пути балансировки классов, и в дальнейшем мы будем выпускать дополнительные обновления для этого аспекта Diablo IV.

Помимо этого Blizzard вносит очередные улучшения, а также исправляет массу известных проблем, например, когда Мясник становился неактивным. Многие из этих изменений касаются интерфейса, чтобы сделать игру более удобной.

Начнем с того, что окно чата теперь отображается в левой части экрана при использовании конфигурации панели действий по центру. Характеристики персонажа теперь будут отображаться по умолчанию, когда игроки нажимают кнопку "Материалы и характеристики" в инвентаре, команды двигаться и взаимодействовать можно назначить на одну кнопку, а основную атаку — на другую кнопку. Наконец, внутриигровой шрифт без засечек заменен на новый шрифт с засечками.

Также был исправлен эксплойт, в результате которого можно было увеличить скорость атаки, прерывая анимацию атак движением.

Blizzard расскажет об этих и других изменениях на трансляции разработчиков, которая состоится 20 апреля в 21:00 МСК. Директор игры Джо Шели, помощник директора игры Джозеф Пьепиора и помощник директора сообщества Адам Флетчер также поделятся подробностями об эндгейме.