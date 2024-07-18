Blizzard подробнее рассказала про новый класс Духорождённый в Diablo 4 Vessel of Hatred

Игроки, жаждущие новых впечатлений в Diablo 4, теперь могут потирать руки. Хотя до дебюта Vessel of Hatred еще есть время, Blizzard представила новый класс персонажей, который в ней появится. Предполагается, что Духорождённый — это нечто, чего никогда раньше не видели во всей серии Diablo.

Vessel of Hatred принесет новую кампанию, а также то, чего поклонники серии ждали уже давно. Появится новый класс – Духорождённый. Персонаж сможет владеть мистической синергией, а его история напрямую связана с древней цивилизацией. Духорождённый может стать настоящим испытанием для игроков, но те, кто жаждет новых испытаний, наверняка будут отсчитывать дни до релиза. Новый класс сможет переключаться между физическими атаками и атаками, использующими силы стихий. Он также связан с древней цивилизацией Наханту — новым регионом, который будет включен в расширение.

В дополнении также появятся новые животные, которые помогут вам собирать золото и минералы. Кроме того, классы персонажей можно усилить новыми навыками, досками мастерства и легендарными глифами.

Главной достопримечательностью, конечно же, станет новый регион Наханту. Также появится новый режим сотрудничества PvE, в котором вам и вашим друзьям придется победить босса в многоуровневом подземелье.

Diablo 4 — Vessel of Hatred дебютирует 8 октября 2024 года на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4.