Blizzard подтвердила, что Diablo 4 больше не получит сюжетных дополнений

Компания Blizzard подтвердила, что больше не планирует выпускать сюжетные дополнения для Diablo 4. В следующем году игра получит новый класс - Амазонку, но в дальнейшем поддержка игры будет ограничиваться исключительно новыми сезонами.
По словам руководителя разработки Брента Гибсона, основная часть команды переключилась на создание пятой части серии, а все запланированные для четвёртой игры сюжетные линии уже были полностью завершены.
На данный момент студия целиком сфокусирована на сезонном контенте Diablo 4 и параллельной разработке Diablo 5. Пятая часть выйдет только весной 2029 года, а значит, впереди ещё почти три года сезонных обновлений.
Отличные новости, вот теперь можно и взять полное издание.Учитывая то, что обычная диабло 4+последние длс по всем жирным скидкам выйдут как одна ваниальная диабло 4 без скидки
Только близы так могут. Сделали проходную основную компанию, потом следом никому ненужный VoH, заскамили игроков на покупку DLC LoH, так как часть стандартных скилов перенесли туда, сделали хорошее дополнение с шикарной сюжеткой и неплохими геймплейными изменениями и...забили х на Д4, при этом паралельно отрезав себе же донаты со скинов, так как хоть д5 и будет аж 2029м, но Д4 устарела в тот момент, как только ее анонсировали и люди не захотят донатить туда, где скины через 2.5 года ничего не будут значить
я думал это путь в 10 лет...))
Н