Blizzard подтвердила, что Diablo 4 больше не получит сюжетных дополнений

Компания Blizzard подтвердила, что больше не планирует выпускать сюжетные дополнения для Diablo 4. В следующем году игра получит новый класс - Амазонку, но в дальнейшем поддержка игры будет ограничиваться исключительно новыми сезонами.

По словам руководителя разработки Брента Гибсона, основная часть команды переключилась на создание пятой части серии, а все запланированные для четвёртой игры сюжетные линии уже были полностью завершены.

На данный момент студия целиком сфокусирована на сезонном контенте Diablo 4 и параллельной разработке Diablo 5. Пятая часть выйдет только весной 2029 года, а значит, впереди ещё почти три года сезонных обновлений.