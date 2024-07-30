Blizzard показала процесс создания класса Наследника духов для Diablo IV

Компания Blizzard представила новое видео, в котором поделилась процессом создания нового класса Наследника духов (Spiritborn) для Diablo IV.

В видео показаны различные этапы создания класса: от начальных концепт-артов до определения окончательного внешнего вида героя и создания анимаций. Наследник духов сможет сможет переключаться между физическими атаками и атаками, использующими силы стихий, а его история напрямую связана с древней цивилизацией.

Новый класс появятся в игре вместе с предстоящим дополнением Vessel of Hatred, выход которого запланирован на 8 октября на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One.