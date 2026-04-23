Blizzard показала вступительный ролик дополнения Lord of Hatred для Diablo 4

Blizzard опубликовала вступительный кинематографический ролик грядущего дополнения Lord of Hatred для Diablo 4. Видео уже доступно для просмотра и демонстрирует традиционно высокий уровень постановки и визуальных эффектов, которыми славятся синематики серии.

Релиз дополнения состоится уже на следующей неделе, а перед запуском разработчики планируют провести специальный обзор, где подробнее расскажут о контенте расширения и будущих сезонных обновлениях. Во время презентации команда также раскроет финальные детали запуска и объяснит работу новых систем.

Среди ключевых нововведений Lord of Hatred — переработанные деревья навыков, система талисманов и возвращение легендарного артефакта Horadric Cube. Также в игре появятся новые эндгейм-механики, которые позволят игрокам более гибко выстраивать собственную систему прогрессии после прохождения основной кампании.

Дополнение добавит в игру сразу два новых класса — паладина и чернокнижника. Кроме того, игроков ждёт новая сюжетная линия и ранее неизведанный регион Сковос. Это древняя территория, считающаяся родиной одной из первых цивилизаций мира Diablo. В регионе можно будет исследовать вулканические земли, густые леса, затопленные области и разрушенные храмы, а также посетить новые города, подземелья и встретить уникальных противников.