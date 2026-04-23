ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
7.6 1 685 оценок

Blizzard показала вступительный ролик дополнения Lord of Hatred для Diablo 4

IKarasik IKarasik

Blizzard опубликовала вступительный кинематографический ролик грядущего дополнения Lord of Hatred для Diablo 4. Видео уже доступно для просмотра и демонстрирует традиционно высокий уровень постановки и визуальных эффектов, которыми славятся синематики серии.

Релиз дополнения состоится уже на следующей неделе, а перед запуском разработчики планируют провести специальный обзор, где подробнее расскажут о контенте расширения и будущих сезонных обновлениях. Во время презентации команда также раскроет финальные детали запуска и объяснит работу новых систем.

Среди ключевых нововведений Lord of Hatred — переработанные деревья навыков, система талисманов и возвращение легендарного артефакта Horadric Cube. Также в игре появятся новые эндгейм-механики, которые позволят игрокам более гибко выстраивать собственную систему прогрессии после прохождения основной кампании.

Дополнение добавит в игру сразу два новых класса — паладина и чернокнижника. Кроме того, игроков ждёт новая сюжетная линия и ранее неизведанный регион Сковос. Это древняя территория, считающаяся родиной одной из первых цивилизаций мира Diablo. В регионе можно будет исследовать вулканические земли, густые леса, затопленные области и разрушенные храмы, а также посетить новые города, подземелья и встретить уникальных противников.

18
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
QueasyRush

как всегда мусорный cgi с китайцами какими то безрукими, до второй части как до китая раком

6
Niphestotel

Близы как всегда по вышке синематики делают

6
CrummyLorcan

Пора уже фильм делать

3
Walеn

Ценник длс по ценнику полной игры (и это только стандарт издание, лол) - это то, из-за чего даже смотреть в сторону покупки не хочется.

1
ohrannik84

Отличная игруля,которая к тому же и развивается.На д3 тоже одно время че ток не говорили,а в итоге получили отличный продукт,в котором я провел в своё время уйму времени,тож щас происходит и с д4.Не жалею ни капли,что купил её в своё время.Играю кстати в стим версию

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ