Blizzard показала вступительный ролик дополнения Lord of Hatred для Diablo 4

Blizzard опубликовала вступительный кинематографический ролик грядущего дополнения Lord of Hatred для Diablo 4. Видео уже доступно для просмотра и демонстрирует традиционно высокий уровень постановки и визуальных эффектов, которыми славятся синематики серии.
Релиз дополнения состоится уже на следующей неделе, а перед запуском разработчики планируют провести специальный обзор, где подробнее расскажут о контенте расширения и будущих сезонных обновлениях. Во время презентации команда также раскроет финальные детали запуска и объяснит работу новых систем.
Среди ключевых нововведений Lord of Hatred — переработанные деревья навыков, система талисманов и возвращение легендарного артефакта Horadric Cube. Также в игре появятся новые эндгейм-механики, которые позволят игрокам более гибко выстраивать собственную систему прогрессии после прохождения основной кампании.
Дополнение добавит в игру сразу два новых класса — паладина и чернокнижника. Кроме того, игроков ждёт новая сюжетная линия и ранее неизведанный регион Сковос. Это древняя территория, считающаяся родиной одной из первых цивилизаций мира Diablo. В регионе можно будет исследовать вулканические земли, густые леса, затопленные области и разрушенные храмы, а также посетить новые города, подземелья и встретить уникальных противников.
как всегда мусорный cgi с китайцами какими то безрукими, до второй части как до китая раком
Близы как всегда по вышке синематики делают
Пора уже фильм делать
Ценник длс по ценнику полной игры (и это только стандарт издание, лол) - это то, из-за чего даже смотреть в сторону покупки не хочется.
Отличная игруля,которая к тому же и развивается.На д3 тоже одно время че ток не говорили,а в итоге получили отличный продукт,в котором я провел в своё время уйму времени,тож щас происходит и с д4.Не жалею ни капли,что купил её в своё время.Играю кстати в стим версию