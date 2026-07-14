Blizzard попыталась спасти 14-й сезон Diablo 4, но игроки сочли патч слишком запоздалым

Blizzard раскрыла полный список изменений обновления 3.1.1 для Diablo 4, которое выйдет уже сегодня и должно исправить наиболее критикуемые элементы 14-го сезона. Главный акцент сделан на повышении доступности мифических предметов, однако реакция сообщества оказалась далека от восторженной. Многие игроки уверены, что подобные исправления следовало выпустить ещё в первые дни после старта сезона.

Одним из ключевых нововведений станет увеличение количества материалов для создания мифических предметов. Повторяемые награды за Осколки Надежды теперь гарантированно будут содержать Фрагмент Пандемониума, а за победу над Искажённой Жницей можно будет получить до двух таких ресурсов на высоких уровнях сложности. Кроме того, стоимость улучшения предмета до мифического в Кубе Хорадримов снижена с пяти до четырёх Фрагментов Пандемониума.

Blizzard также исправила ошибку, из-за которой некоторые источники уникальной экипировки вовсе не могли выдавать мифические предметы, и повысила вероятность выпадения самых редких экземпляров. Легендарный Эль’друин, Меч Справедливости теперь может появиться и в наградах кузнеца. Среди других изменений — добавление сезонной доски репутации в Темис, гарантированный Великолепный Ключ Склепа в «Комнате Жатвы Смерти» на высоких уровнях Мучения и многочисленные исправления ошибок.

Однако патч практически не затрагивает баланс классов, а главная претензия игроков остаётся без ответа. Ограничение, позволяющее экипировать только один созданный мифический предмет, сохраняется, поэтому даже увеличенное количество материалов не решает проблему полностью. Именно этот момент стал одним из главных поводов для критики.

На форумах и в социальных сетях многие пользователи называют обновление слишком скромным. По их мнению, увеличение шансов на добычу и исправление ошибок должны были появиться в виде хотфиксов ещё в первые дни сезона, а не спустя две недели. В итоге патч, который должен был вернуть доверие аудитории, пока скорее усилил ощущение, что Blizzard лишь частично устранила наиболее очевидные проблемы 14-го сезона.