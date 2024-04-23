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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 192 оценки

Blizzard пожертвовала 666 ведер с жуками для голодных птиц

Simple Jack
Новости

Компания Blizzard пожертвовала 30 миллионов личинок «птицам, проходящим лечение и реабилитацию». Разработчики приняли участие в благотворительной акции в честь Дня Земли от имени Короля личинок Дюриеля — босса из Diablo 4.

Blizzard объявила об участии в акции 22 апреля 2024 года. Разработчики рассказали, что пожертвуют по 45 000 личинок жуков за каждые 25 лайков под постом в Twitter|X. Подарки для птиц отправились в Twiggywinkles UK — специализированную больницу, где пернатые проходят реабилитацию.

Лайков набралось на 666 ведер с личинками. Этого хватит, чтобы кормить птиц в клинике в течение двух лет, так что Короля личинок Дюриелю, должно быть, очень приятно.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ZackSnyder

а перед этим пожертвовали 666т гомна мухам.

3
kaka qp0H

хранило хранило эти ведра. и на тебе. опять пожАртвавала =)))

0
hpi

Это сколько зигуратов можно было построить?

0
Mazaxati

У маркетологов проблемы с придумыванием рекламы? уже третья реклама где говорят что сделают 666 чего-то.. то литров крови сдать надо, то 666 каких то активностей в твиттере, теперь вёдер с жуками.. что дальше придумают? 666 трансгендеров вославят Diablo?

0
Brian Alameda

геноцид насекомых

0