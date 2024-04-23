Blizzard пожертвовала 666 ведер с жуками для голодных птиц

Компания Blizzard пожертвовала 30 миллионов личинок «птицам, проходящим лечение и реабилитацию». Разработчики приняли участие в благотворительной акции в честь Дня Земли от имени Короля личинок Дюриеля — босса из Diablo 4.
Blizzard объявила об участии в акции 22 апреля 2024 года. Разработчики рассказали, что пожертвуют по 45 000 личинок жуков за каждые 25 лайков под постом в Twitter|X. Подарки для птиц отправились в Twiggywinkles UK — специализированную больницу, где пернатые проходят реабилитацию.
Лайков набралось на 666 ведер с личинками. Этого хватит, чтобы кормить птиц в клинике в течение двух лет, так что Короля личинок Дюриелю, должно быть, очень приятно.
а перед этим пожертвовали 666т гомна мухам.
хранило хранило эти ведра. и на тебе. опять пожАртвавала =)))
Это сколько зигуратов можно было построить?
У маркетологов проблемы с придумыванием рекламы? уже третья реклама где говорят что сделают 666 чего-то.. то литров крови сдать надо, то 666 каких то активностей в твиттере, теперь вёдер с жуками.. что дальше придумают? 666 трансгендеров вославят Diablo?
геноцид насекомых