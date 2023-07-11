Blizzard предлагает сделать перерыв и поиграть во что-нибудь другое между сезонами Diablo 4 ©

В то время как первый сезон Diablo 4, Season of the Malignant, стартует 20 июля, игроки, которые были набраны с момента запуска, могут чувствовать выгорание. Во время недавней прямой трансляции заместитель игрового директора Джо Пьепиора обратился к этому и сказал, что хорошо «сделать перерыв, чтобы немного поиграть во что-нибудь другое».

«Когда вы достигли всех целей и сделали то, что считаете действительно важным, и хотите сделать перерыв, чтобы немного поиграть во что-нибудь другое, это нормально. Мы делаем то же самое».

Конечно, Пьепиора добавил, что сезоны — хорошее время для возвращения.

«Когда наступает сезон и появляются новые вещи для вас, это прекрасное время, чтобы вернуться, особенно если вы хорошо проводили время, играя раньше. Именно тогда вы должны вернуться и оценить Diablo 4 с свежими силами».

Ведущий игровой продюсер Тим Исмей также добавил свои мысли, отметив, что, когда выйдет следующее дополнение для World of Warcraft, «есть ненулевой шанс, что я буду играть в WoW какое-то время. Но здорово знать, что есть момент, когда я могу вернуться к Diablo 4, и все будут в равных условиях».

Season of the Malignant добавляет новую цепочку заданий, в которой игроки объединяются с Кормандом, чтобы сразиться с новыми монстрами. Они должны сражаться с частично извращёнными врагами и, убив их, провести обряд заключения в клетку. Это приводит к тому, что указанные монстры становятся полностью извращёнными, но если вы выиграете, вы сможете использовать новую пагубную силу.

Сезон также знаменует собой случай, когда игроки могут претендовать на награды Battle Pass. Они эксклюзивны для сезонных персонажей, но если вы уже прошли кампанию, вы можете пропустить ее, получить маунта с самого начала и многое другое.