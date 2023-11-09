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Diablo 4 06.06.2023
7.5 985 оценок

Blizzard представила набор концептов для "Сосуда Ненависти" - первого официального дополнения к Diablo 4

Solstice
Новости

Blizzard представила набор концептов для "Сосуда Ненависти" (Vessel of Hatred) — первого официального дополнения к Diablo 4, которое выйдет в конце 2024 года.

Анонс первого расширения состоялся во время открытия BlizzCon 2023, и теперь Blizzard делится с поклонниками новыми визуальными материалами. На изображениях можно увидеть:

  • Верховное Зло Мефисто
  • Джунгли Наханту/Тораджан
  • Город Кураст и его порты
  • Травинкал
  • Низвестный храм
+ ещё 3 картинки

Фанаты серии, без сомнения, узнают некоторые места, особенно Кураст и Травинкал.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex Row

Выглядит неплохо- но диабло- это больше про геймплей. Хоть бы каких нововведений в эндгейме добавили, да годного трансмога в игре- а то моя разбойница выглядит как деревенская беженка)

0
Wolfenstein

сосута не нанависти а 69 мильярдов потраченных

-2