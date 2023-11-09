Blizzard представила набор концептов для "Сосуда Ненависти" - первого официального дополнения к Diablo 4

Blizzard представила набор концептов для "Сосуда Ненависти" (Vessel of Hatred) — первого официального дополнения к Diablo 4, которое выйдет в конце 2024 года.
Анонс первого расширения состоялся во время открытия BlizzCon 2023, и теперь Blizzard делится с поклонниками новыми визуальными материалами. На изображениях можно увидеть:
- Верховное Зло Мефисто
- Джунгли Наханту/Тораджан
- Город Кураст и его порты
- Травинкал
- Низвестный храм
Фанаты серии, без сомнения, узнают некоторые места, особенно Кураст и Травинкал.
Выглядит неплохо- но диабло- это больше про геймплей. Хоть бы каких нововведений в эндгейме добавили, да годного трансмога в игре- а то моя разбойница выглядит как деревенская беженка)
сосута не нанависти а 69 мильярдов потраченных