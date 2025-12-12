Blizzard представила новое дополнение для Diablo 4 под названием Lord of Hatred

На The Game Awards 2025 Blizzard представила второе крупное дополнение для Diablo 4 под названием Lord of Hatred. Хотя студия приберегла большинство деталей, уже известно, что расширение станет новой главой в мире экшен-RPG и выйдет в следующем году.
Одним из главных анонсов стало возвращение классического паладина из Diablo II. В новом регионе Сковос паладин присоединится к сражениям, а вместе с ним появится второй пока не раскрытый класс. По словам Blizzard, паладин вооружен молотом, щитом и Святым светом, что позволяет наносить мощные удары и поддерживать союзников баффами. Ближний бой и божественные способности делают его незаменимым в группе, а фанаты серии могут ожидать настоящего удовольствия от кооперативной игры.
Помимо возвращения паладина, Blizzard обещает радикальные обновления всей игры: переработку деревьев навыков для всех восьми классов, новые фильтры добычи, улучшенный крафт с возможным возвращением Horadric Cube. Эндгейм тоже изменился — игроки смогут создавать собственные «военные планы» и участвовать в Echoing Hatred, высшем испытании с ордами врагов. Вдобавок, в Сантуарии появится возможность рыбачить, добавляя расслабляющий контент в жестокий мир Diablo.
Diablo 4: Lord of Hatred обещает радикально обновленный геймплей, возвращение любимого паладина и множество новых возможностей. Игрокам остается ждать следующего года, чтобы увидеть, каким станет второй класс и как расширение изменит баланс игры.
Худшая механика в любой игре, не навижу рыбалку...
диабло 4 это позорище автолевелинговое сетевое, даже трёшка была лучше в своё время, хоть и мультик галимый был, походу будем вечно сидеть на диабло 2 и титан квест, вон недавно перевыпустили спорный сакред 2 и жидко оподливились, первый хороший не хотят перевыпускать, щас будут бесплатные выходные poe 2, попробую сей шедевр, но первая часть была лютым мусором
Чего? Читай сам-то хоть, что пишешь
А предзаказ то где открыли? В стиме пусто. раз такая пьянка, то можно щас сезон за паладина же начать, придется играть, хотел этот сезон скипнуть, но заманили. правда ждать паладина конечно не мало пришлось)
в бНЕТЕ тож пусто, как и на сайте
забавно