Blizzard представила новое дополнение для Diablo 4 под названием Lord of Hatred

На The Game Awards 2025 Blizzard представила второе крупное дополнение для Diablo 4 под названием Lord of Hatred. Хотя студия приберегла большинство деталей, уже известно, что расширение станет новой главой в мире экшен-RPG и выйдет в следующем году.

Одним из главных анонсов стало возвращение классического паладина из Diablo II. В новом регионе Сковос паладин присоединится к сражениям, а вместе с ним появится второй пока не раскрытый класс. По словам Blizzard, паладин вооружен молотом, щитом и Святым светом, что позволяет наносить мощные удары и поддерживать союзников баффами. Ближний бой и божественные способности делают его незаменимым в группе, а фанаты серии могут ожидать настоящего удовольствия от кооперативной игры.

Помимо возвращения паладина, Blizzard обещает радикальные обновления всей игры: переработку деревьев навыков для всех восьми классов, новые фильтры добычи, улучшенный крафт с возможным возвращением Horadric Cube. Эндгейм тоже изменился — игроки смогут создавать собственные «военные планы» и участвовать в Echoing Hatred, высшем испытании с ордами врагов. Вдобавок, в Сантуарии появится возможность рыбачить, добавляя расслабляющий контент в жестокий мир Diablo.

Diablo 4: Lord of Hatred обещает радикально обновленный геймплей, возвращение любимого паладина и множество новых возможностей. Игрокам остается ждать следующего года, чтобы увидеть, каким станет второй класс и как расширение изменит баланс игры.