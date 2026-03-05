Blizzard представила Warlock для Diablo 4 в Lord of Hatred

Blizzard Entertainment объявила о добавлении нового класса Warlock(Чернокнижник) в Diablo 4 в рамках дополнения Lord of Hatred. В отличие от Паладина, который олицетворяет светлую сторону человечества, Warlock представляет тёмную. Создатели отмечают, что эта пара символизирует дуальность Skovos, родины человека, созданного ангелом и демоном.

По словам ведущего арт-директора Ника Чилано, при создании визуального стиля Warlock команда ориентировалась на «энергию тяжёлого метала», сравнивая новый класс с Megadeth, в то время как Сорсерер напоминает Taylor Swift. Это подчёркивает уникальность и мрачную атмосферу Warlock в мире Diablo.

Дополнение Lord of Hatred уже позволяет играть за Паладина при предзаказе, а Warlock станет доступен после официального релиза.