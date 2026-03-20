Blizzard признала проблему Diablo 4 - игра слишком быстро меняется

Руководитель разработки Diablo 4 Зэвен Арутюнян признал, что игрокам всё труднее следить за постоянными изменениями в игре. По его словам, особенно это касается тех, кто не проводит в проекте всё своё время и не следит за метой на постоянной основе.

С момента релиза в 2023 году Blizzard Entertainment регулярно перерабатывает ключевые системы: менялись лут, баланс, боевая система и эндгейм. Только за последние годы игра пережила несколько масштабных обновлений, включая крупный «перезапуск добычи» и дальнейшие изменения геймплея. В будущем разработчики также готовят новую переработку эндгейма с элементами, вдохновлёнными классической Diablo 2.

Арутюнян называет такие изменения «естественными этапами развития» для ARPG. По его словам, по мере того как игроки проводят в проекте сотни и тысячи часов, у них появляются новые требования и ожидания, а ранее незаметные проблемы выходят на первый план.

Тем не менее, студия признаёт обратную сторону такого подхода. Постоянные обновления и переработки усложняют возвращение в игру для тех, кто не следит за ней регулярно. Несмотря на это, Blizzard не собирается снижать темп изменений.

«Если какая-то часть игры не работает, мы обязаны уделить ей внимание», — подчеркнул директор. По его мнению, оставлять устаревшие механики без изменений — худшее решение для долгосрочного развития проекта.