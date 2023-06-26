Blizzard проведет технические работы на серверах Diablo 4 с 26 по 27 июня

Blizzard Entertainment планирует провести масштабные технические работы на серверах Diablo 4. Плановое техническое обслуживание пройдет с 26 июня 20:00 МСК по 27 июня 1:00 МСК.

Представители компании добавили, что во время технических работ серверы Diablo 4 не будут отключены. Однако игроки могут сталкиваться с различными проблемами и ошибками, в том числе с вылетами из игры. Разработчики обещают, что пользователи смогут переподключиться к серверам.

Компания Blizzard не раскрыла, с чем связаны технические работы. 25 июня разработчики сообщили о DDoS-атаках на серверы Diablo 4, из-за которых игроки сталкивались с отключениями.

Diablo 4, разработанная Blizzard Entertainment, вышла 6 июня 2023 года. Игра доступна для PC, PlayStation 4/5, Xbox One и Xbox Series X/S.