Blizzard пытается убедить работодателей дать сотрудникам отгулы для игры в Diablo 4 ©

Blizzard хочет привлечь как можно больше людей к Diablo IV, которая полноценно дебютирует завтра. Некоторое время назад разработчики объявили о наградах для первых 1 000 игроков за достижение 100-го уровня в хардкорном режиме, что послужило некоторым стимулом для предварительной покупки игры. Теперь Blizzard хочет убедить работодателей дать своим сотрудникам отпуск, чтобы у них было время уничтожить демонов в Санктуарии.



В Твиттере игры было опубликовано специальное сообщение. Вот его содержание:

Уважаемый руководитель трудового коллектива,



Ваш работник лучше вас, Лучше на бойне. Лучше в борьбе.



Дадите ему отгул от его никчемной работы, чтобы он мог пойти и победить армию демонов, по колено в крови.



Когда он вернется на работу, уважайте его как олицетворение рока, которым он стал. Дайте ему повышение и умоляйте о пощаде.



Хвала Лилит, команда демонов Diablo IV

Однако Blizzard отмечает, что это дьявольский закон, а не человеческий. Поэтому не все работодатели будут готовы его выполнять.



Хотя сообщение было опубликовано исключительно в целях юмора, следует сказать, что это очень оригинальный элемент маркетинговой кампании Diablo IV. Его смысл совершенно ясен - по мнению Blizzard, нет более важной вещи, чем игра в новейшую "дьявольскую" игру на старте.