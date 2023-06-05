Diablo 4 06.06.2023
7.6 436 оценок

Blizzard пытается убедить работодателей дать сотрудникам отгулы для игры в Diablo 4

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Procy_on
Новости

Blizzard хочет привлечь как можно больше людей к Diablo IV, которая полноценно дебютирует завтра. Некоторое время назад разработчики объявили о наградах для первых 1 000 игроков за достижение 100-го уровня в хардкорном режиме, что послужило некоторым стимулом для предварительной покупки игры. Теперь Blizzard хочет убедить работодателей дать своим сотрудникам отпуск, чтобы у них было время уничтожить демонов в Санктуарии.

В Твиттере игры было опубликовано специальное сообщение. Вот его содержание:

Уважаемый руководитель трудового коллектива,

Ваш работник лучше вас, Лучше на бойне. Лучше в борьбе.

Дадите ему отгул от его никчемной работы, чтобы он мог пойти и победить армию демонов, по колено в крови.

Когда он вернется на работу, уважайте его как олицетворение рока, которым он стал. Дайте ему повышение и умоляйте о пощаде.

Хвала Лилит, команда демонов Diablo IV

Однако Blizzard отмечает, что это дьявольский закон, а не человеческий. Поэтому не все работодатели будут готовы его выполнять.

Хотя сообщение было опубликовано исключительно в целях юмора, следует сказать, что это очень оригинальный элемент маркетинговой кампании Diablo IV. Его смысл совершенно ясен - по мнению Blizzard, нет более важной вещи, чем игра в новейшую "дьявольскую" игру на старте.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Озверин

зачем демоны просят содействовать истреблению демонов?

3
Wing42

Основной принцип ротации кадров в Аду.

1
digitalkid

Может им еще премию выплатить, чтобы на донаты хватило?

2
Sneaky Pete

а ты хорош )

2
Sneaky Pete

а что … уважительная причина)

1