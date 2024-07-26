Blizzard пытается загладить вину перед Вупи Голдберг за отсутствие Mac-версии Diablo 4

Blizzard Entertainment и голливудская звезда Вупи Голдберг наконец-то уладили свои разногласия. Однако, несмотря на это долгожданное перемирие, корень их прошлогоднего конфликта так и остался нерешённым.

Чтобы понять суть происходящего, стоит вернуться к истокам. В июне 2023 года, когда Diablo 4 увидела свет, Голдберг, являясь преданной поклонницей серии, была крайне разочарована отсутствием версии игры для компьютеров Mac. Тогда актриса не стала молчать и публично выразила своё недовольство, что привело к неожиданному шагу со стороны Blizzard — компания вернула ей деньги за покупку игры.

Казалось бы, на этом история могла закончиться, но разработчики решили пойти дальше. Спустя почти год, а именно 20 июля 2024 года, генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон совершил визит на мероприятие "A Night With Whoopi". Он не только лично явился к Голдберг, но и привёл с собой необычное сопровождение — косплееров, изображающих Лилит и Инария. Главной целью этого визита было вручение актрисе символического «ключа от ада» — точной копии игрового аксессуара, открывающего врата в Преисподнюю.

Этот жест не остался незамеченным. Голдберг тепло приняла подарок и даже согласилась сыграть в Diablo 4 вместе с Фергюссоном. Моменты этой необычной игровой сессии были запечатлены фотографами и позже опубликованы на портале Entertainment Weekly. Тем не менее, несмотря на такое трогательное примирение, главная проблема осталась нерешённой: Diablo 4 по-прежнему недоступна на Mac.

Выбор момента для этого PR-хода вряд ли случаен. Недавно Diablo 4 отпраздновала свой первый юбилей, а сейчас Blizzard активно рекламирует грядущее дополнение Vessel of Hatred. Этот аддон должен увидеть свет 8 октября и будет доступен на различных платформах: PC (через Battle.net и Steam), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S/X.