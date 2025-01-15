Blizzard раскрыла дату выхода нового сезона и его ключевые нововведения для Diablo 4

Экшен-RPG Diablo 4 от разработчиков из студии Blizzard продолжает активно развиваться и в 2025 году. Как и прежде игроков ждут геймплейные расширение и улучшение в предстоящий сезонах, первый из которых в этом году выйдет уже на следующей неделе. Студия Blizzard официально анонсировала старт седьмого сезона Diablo 4 под названием «Сезон Колдовства» (Season of Witchcraft ).

Седьмой сезон Diablo 4 принесет в игру новые механики, дополнительные задания для прохождения и некоторые обещанные улучшения игрового процесса. Самостоятельно изучить все нововведения можно будет уже 21 января, а пока авторы рекомендуют подготовится к новым боссам.

Основные нововведения

Силы колдовства

Игрокам предстоит освоить три школы магии от Ведьм Хоузара, каждая из которых предлагает уникальные стили игры: от сверхъестественной силы до соединения разума и духа или балансирования между исцелением и нанесением урона. Новый тип легендарных самоцветов, Occult Gems, позволит игрокам разблокировать мощные способности, многие из которых вдохновлены культовыми механиками из Diablo III. Новые боссы и задания

Сезон представит «Гнилых голов» (Headrotten Bosses) — абоминации, созданные Древом Шепотов. Игроки смогут охотиться на этих существ через обновлённую систему Headhunts, получая редкие ресурсы, включая новые самоцветы. Уникальный тип боссов — «Одарённые головы» (Headed Bosses) — станет дополнительным вызовом с ценными наградами. Функция «Арсенал»

Игроки давно ждали возможности быстро сохранять и переключаться между готовыми билдами. Новый «Арсенал» позволит сохранять сборки персонажа с учётом экипировки, умений и парагон-очков. Награды сезона

В игру добавлены новые уникальные предметы и легендарное снаряжение. Также появятся три новых руны и изменения в текущей системе рун. Игроки смогут прокачивать «Благосклонность Ковена» для получения эксклюзивных наград, включая питомца-ворона, и проходить сезонный Боевой пропуск.

Сезон стартует одновременно на ПК и консолях.