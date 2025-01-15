Blizzard раскрыла дату выхода нового сезона и его ключевые нововведения для Diablo 4

Экшен-RPG Diablo 4 от разработчиков из студии Blizzard продолжает активно развиваться и в 2025 году. Как и прежде игроков ждут геймплейные расширение и улучшение в предстоящий сезонах, первый из которых в этом году выйдет уже на следующей неделе. Студия Blizzard официально анонсировала старт седьмого сезона Diablo 4 под названием «Сезон Колдовства» (Season of Witchcraft ).
Седьмой сезон Diablo 4 принесет в игру новые механики, дополнительные задания для прохождения и некоторые обещанные улучшения игрового процесса. Самостоятельно изучить все нововведения можно будет уже 21 января, а пока авторы рекомендуют подготовится к новым боссам.
Основные нововведения
- Силы колдовства
Игрокам предстоит освоить три школы магии от Ведьм Хоузара, каждая из которых предлагает уникальные стили игры: от сверхъестественной силы до соединения разума и духа или балансирования между исцелением и нанесением урона. Новый тип легендарных самоцветов, Occult Gems, позволит игрокам разблокировать мощные способности, многие из которых вдохновлены культовыми механиками из Diablo III.
- Новые боссы и задания
Сезон представит «Гнилых голов» (Headrotten Bosses) — абоминации, созданные Древом Шепотов. Игроки смогут охотиться на этих существ через обновлённую систему Headhunts, получая редкие ресурсы, включая новые самоцветы. Уникальный тип боссов — «Одарённые головы» (Headed Bosses) — станет дополнительным вызовом с ценными наградами.
- Функция «Арсенал»
Игроки давно ждали возможности быстро сохранять и переключаться между готовыми билдами. Новый «Арсенал» позволит сохранять сборки персонажа с учётом экипировки, умений и парагон-очков.
- Награды сезона
В игру добавлены новые уникальные предметы и легендарное снаряжение. Также появятся три новых руны и изменения в текущей системе рун. Игроки смогут прокачивать «Благосклонность Ковена» для получения эксклюзивных наград, включая питомца-ворона, и проходить сезонный Боевой пропуск.
Сезон стартует одновременно на ПК и консолях.
главное нововведение это доить серию пока не отсохла, индусы ретурды мелкософта до последнего цента пытаются затраты на покупку подыхающей конторы за 60 мильярдов компенсировать
Хз, перешел из д4 в пое2 и этот анонс не вызвал ничего кроме усмешки.
Они так и не поняли чего игроки от них хотят
перешёл в пое2 но по прежнему пися привстаёт,когда вспоминаешь д4??
Ещё и колечко сжимается
Не переходил во всратую PoE2 и рад этому. Стебусь над стадом, которое перешло в проект, где ещё больше дисбаланса и правок, которые делают ещё больший дисбаланс)
И чего хотят игроки?
Т.е. нововведения это тупо то, что итак должно быть по умолчанию. Крутяк
Диабло 4 оказалась гораздо лучше чем дешевка пое2. Время всё рассудило
Отлично, жду!
Хоть Сезоны и небольшие, но приятно провести в каждом по 20-30 часов. Превосходная игра для тех, кто не готов посвящать сотни часов одному проекту.
Это самая лучшая игра !!!! в мире играю с релиза с самой первой части вселенной диабло и 4 это просто шедевр с релиза в нее играю просто шедевр