Blizzard раскрыла детали сезона Diablo 4 и показала боевой пропуск ©

Пару часов назад состоялся стрим разработчиков из Blizzard, в котором обсуждались сезоны и общая монетизация Diablo 4.



Первый сезон будет запущен через несколько недель после официального релиза игры. После этого сезоны будут появляться ежеквартально и предлагать уникальную - для каждого сезона - сюжетную линию, но не связанную с основной сюжетной линией игры (расширение основной сюжетной линии будет прибережено для дополнений).



Кроме того, сезоны будут представлять "свежий геймплей" с новыми испытаниями, боссами, легендарными предметами, трансмогами и т.д. Вы также получите нечто похожее на Сезонные дневники из Diablo 3. Выполнение определенных действий (например, прохождение X подземелий) будет вознаграждать вас подарками.



Blizzard также обещает, что с каждым сезоном будут появляться исправления и улучшения геймплея в соответствии с отзывами фанатов.



В первом и втором сезонах не будет лестниц, только после этого - в соответствии с отзывами фанатов - такая функция появится в D4.

Что касается монетизации... Как вы знаете, Diablo 4 - это Buy-To-Play игра. Но в дополнение к этому вы также получите магазин предметов с ограниченным по времени предложением + сезонный Battle Pass.



Battle Pass делится на бесплатный и платный (за $10). На бесплатном вы сможете получить 27 наград, а на платном в три раза больше. Однако награды в БП будут сугубо косметическими (наряды, скины для оружия, эмоции, маунты и т.д.) и никак не повлияют на баланс геймплея. То есть, никакого Pay-To-Win не было и не будет.



Кроме того, во время набора уровней в БП вы сможете получить так называемые "Season Blessings", которые минимально ускорят ваш прогресс (например, X процентов к exp, больше золота у торговцев).