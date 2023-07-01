Diablo 4 06.06.2023
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Blizzard расскажет о первом сезоне Diablo IV и новом контенте Diablo Immortal 6 июля

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monk70
Новости

Впервые на грядущей прямой трансляции Diablo Dev Livestream будет подробно описан новый контент для Diablo Immortal и Diablo IV, которая состоится 6 июля в 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию начнут старший нарративный дизайнер Райан Куинн и ведущий UX-дизайнер Крис Ляо, которые объявят о новом классе, дебютирующем эксклюзивно в Diablo Immortal.

После новостей о Diablo Immortal заместитель директора игры Джозеф Пьепиора и ведущий продюсер игры Тимоти Исмей объявят о первом сезоне Diablo IV, а также о грядущих обновлениях, улучшающих качество жизни.

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