Blizzard расскажет о первом сезоне Diablo IV и новом контенте Diablo Immortal 6 июля ©

Впервые на грядущей прямой трансляции Diablo Dev Livestream будет подробно описан новый контент для Diablo Immortal и Diablo IV, которая состоится 6 июля в 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию начнут старший нарративный дизайнер Райан Куинн и ведущий UX-дизайнер Крис Ляо, которые объявят о новом классе, дебютирующем эксклюзивно в Diablo Immortal.

После новостей о Diablo Immortal заместитель директора игры Джозеф Пьепиора и ведущий продюсер игры Тимоти Исмей объявят о первом сезоне Diablo IV, а также о грядущих обновлениях, улучшающих качество жизни.