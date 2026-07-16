Blizzard расследует проблему с мифическими предметами в Diablo IV

После выхода патча 3.1.1 многие игроки Diablo IV начали сообщать, что легендарные мифики (Iconic Mythics) по-прежнему практически не выпадают, несмотря на заявленное Blizzard повышение их шанса.

На официальном форуме появились десятки сообщений со статистикой. Игроки тратили сотни ключей боссов, однако в большинстве случаев так и не получили ни одного Iconic Mythic. При этом новые мифические предметы продолжают выпадать с привычной частотой.

Однако проблема заключается не только в низком шансе выпадения. Игроки также недовольны системой создания мификов: одновременно можно использовать только один изготовленный, мифический предмет, из-за чего крафт мификов в целом кажется бессмысленным.

Игроки предлагают пересмотреть саму систему, а точней полностью убрать метку "изготовленное", чтобы создание мификов имело смысл и не превращалось в бесполезную альтернативу поиску дропа.

Менеджер сообщества Lyricana подтвердила, что разработчики уже занимаются расследованием. По её словам, Blizzard проверяет не только вероятность выпадения легендарных мификов, но и работу всей системы мифических предметов в целом.

Пока сроки исправления не называются, однако Blizzard официально признала наличие проблемы и пообещала разобраться в ситуации.