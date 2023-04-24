Blizzard развеяла сомнения по поводу того, сколько времени потребуется для достижения максимального уровня в Diablo 4 ©

Совсем недавно разработчики Diablo 4 поделились огромным количеством информации об игре в почти двухчасовой трансляции. Тем не менее, у игроков осталось много вопросов, на которые разработчики регулярно отвечают в соцсетях или в беседах с журналистами. Таким образом были развеяны сомнения по поводу времени, необходимого для достижения 100-го уровня.



Этот вопрос поднимался уже давно. Он также упоминался в интервью PC Gamer пару недель назад. Джозеф Пьепиора - заместитель директора игры - заявил, что на прохождение всего, что входит в сезонный пропуск, уйдет "около 80 часов", а для достижения максимального уровня потребуется "немного больше времени" (в зависимости от стиля игры).

Проблема в том, что это не совсем согласуется с более ранней информацией. Еще в декабре он утверждал, что для достижения 100-го уровня потребуется "примерно 150-180 часов". Таким образом, после завершения боевого пропуска вам придется потратить еще столько же времени на "повышение уровня" своего персонажа. С какой стороны ни посмотри, это вряд ли можно считать "немного больше времени" (даже если оставить в стороне слова о стиле игры).

Поэтому пользователь попросил Пьепиору прояснить ситуацию. Разработчик подтвердил, что "средним" игрокам потребуется более 150 часов, чтобы достичь 100-го уровня.

Разработчик не уточнил, как это отразится на времени, необходимом для прохождения сезонного пропуска.