Diablo 4 06.06.2023
7.7 635 оценок

Blizzard решает проблемы Diablo 4 и анонсировала "первый настоящий патч"

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Procy_on
Новости

С момента своего выхода Diablo 4 уже получила одиннадцать небольших исправлений (хотфиксов). Однако параллельно Blizzard Entertainment работала над первым крупным патчем. Об этом и других планах рассказывается в видеоролике Campfire Chat.

  • Патч уже готов. Он прошел сертификацию и должен быть выпущен в ближайшее время.
  • Ожидается, что обновление будет большим. Разработчики описывают его как "первый настоящий патч". Разработчики сообщили, что журнал изменений состоит из тринадцати страниц. Среди прочего, будет улучшена производительность игры.
  • Патч будет настолько большим, что его внедрение, вероятно, приведет к временному отключению серверов.
  • Разработчики также признались, что им известно о проблемах с потерей связи с серверами. Особенно это беспокоит игроков, играющих в хардкорном режиме. В нем каждая смерть является перманентной, и при потере соединения персонаж стоит без движения и быстро погибает, зачастую тратя часы игры впустую.
  • У разработчиков есть интересный способ решить проблему потери связи в хардкорном режиме. В игре есть свитки, позволяющие игроку сбежать в город. Они будут активироваться автоматически при потере соединения. Таким образом, смерти нашего героя удастся избежать, но тот факт, что свиток будет израсходован, предотвратит злоупотребление этой механикой.
  • В кошмарных подземельях кол-во опыта будет увеличено.
  • После "изучения напряженности инвентаризации" команда решила, что самоцветы лучше использовать для вкладки материалов, а не продолжать занимать ценное место в наших общих запасах.
  • Разработчики также рассказали, что собрали отзывы игроков и на их основе составили список планируемых изменений. Самые простые в реализации изменения будут введены перед началом первого сезона. Те, что потребуют большей работы, появятся только перед запуском второго сезона.
Обновления
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
LogicDisciple

оооо, камешки на отдельной вкладки отличка! а то по факту получается, 1 вкладка забита, остальные пустые...

1
Aellie

"ты недостоин этой великой силы"(с)

0
CrummyLorcan

Урааааааааа

0
Shimuto

Чё опять варваров нерфанут и придётся дропать?

0
Абабков Денис

Офлайн внедрите, хоть пиратку норм пощупаем

-7
Whatta

а что, у мамы денег на игру не хватает?

-5
CrummyLorcan

Да кому нах надо пиратка весь смысл в онлайне после прохождения игры не тупи

-1
Абабков Денис CrummyLorcan

Чувак, я в двойку играл не особо, что мне твой онлайн после прохождение, не тупи)

-1
Абабков Денис Whatta

Хз, какая мама тебе там даст бабло на Диабло, но вот тратить свои кровные жаба душит. учётом что я не разу не фанат и больше ради интереса, в переиздание двойки конечно прикольно позалипать но так не на долго

-1
Shеpard CrummyLorcan

Если для тебя бесконечный фарм до 100 уровня, прокачка репы у дерева и шмота для более высоких циферок урона - в этом весь смысл в игре, то мне тебя жаль.

1