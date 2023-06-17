Blizzard решает проблемы Diablo 4 и анонсировала "первый настоящий патч" ©

С момента своего выхода Diablo 4 уже получила одиннадцать небольших исправлений (хотфиксов). Однако параллельно Blizzard Entertainment работала над первым крупным патчем. Об этом и других планах рассказывается в видеоролике Campfire Chat.