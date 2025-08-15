Blizzard случайно подтвердила, что в Diablo 4 добавят класс из второй части

Фанаты давно его ждали

На этой неделе в обновлении одного из серверов Diablo 4 нашли упоминание нового класса, который, судя по всему, появится во втором крупном дополнении. Внутренняя сборка игры получила название 2.5.Xpaladin.67961.

Blizzard регулярно обновляет тестовые версии своих игр, недоступные публике, однако их имена и данные видны через API, которые отслеживают энтузиасты. На этот раз название сборки явно отсылает к паладину — классу, впервые появившемуся в Diablo 2. Фанаты давно его ждали.

Не могу дождаться.



Bloody_Bludgeoner

Этого достаточно, чтобы я вернулся хотя бы на один сезон.



Palnecro1

Будет глупо со стороны Blizzard не добавить паладина после всей шумихи с момента релиза. Это ведь была самая запрашиваемая вещь.



RedRocketRock

Судя по «2.5» в названии, сборка относится к версии игры, которая выйдет через два сезона. Сейчас игрокам доступна версия 2.3.3.