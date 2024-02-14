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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 127 оценок

Blizzard снова отложила добавление ожидаемой функции в Diablo 4

Gutsz
Новости

С момента релиза Diablo 4 многих поклонников франшизы интересует не только один важный аспект, а не сезоны с видоизмененными врагами, событиями и новыми предметами. Игроки ждут добавления таблицы лидеров и специального подземелья, которое будет определять рейтинг его успешного прохождения. Данная механика присутствовала в прошлых играх серии и разработчики обещали ее добавить в новую часть сразу после релиза, но вот уже третий сезон разработчики откладывают внедрение этой функции.

По словам генерального директора Diablo, разработчикам вновь пришлось отложить добавление системы рейтингов в Diablo 4. Сотрудникам Blizzard нужно больше времени на доработку некоторых вещей, поэтому эта функция отложена на неопределенный срок.

По оригинальной задумке система рейтингов в Diablo 4 должна была походить на уже реализованный функционал в прошлых играх серии. Игроки попадают в заранее созданное подземелье, структура которого всегда одинакова, но меняется каждую неделю. Цель - как можно быстрее победить монстров за определенный промежуток времени и получить высокий балл. Лучшие игроки каждую неделю могут увековечить себя в таблице лидеров и получить баннеры для профилей своих персонажей.

Механика данной системы не кажется слишком сложной, поэтому многим игрокам не совсем понятно с чем возникли сложности в Diablo 4. Разработчики уже поспешили заверить фанатов, что скоро поделятся новой информацией о системе и раскроют сроки ее добавления в игру.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Drugzverei

Игра прикольная, но до уровня даже третьей части не дотягивает. Хотели как лучше, а получилось пук-среньк

4
TheLokich

Бедная инди компания не смогла сделдать в срок?

1
kidchegi

Да это сплошной провал, а не игра. Зря деньги потратил

-3
Igor Udilov

Поэтому я жду гигантскую скидку или когда пиратский сервер доделают.

-1
Anglerfish Igor Udilov

Ждёшь гигантскую скидку или пиратский сервер потому что "сплошной провал, а не игра"?

Ох уж эта шиза.

2