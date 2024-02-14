Blizzard снова отложила добавление ожидаемой функции в Diablo 4

Четвёртая часть популярной серии игр от Blizzard Entertainment. Сюжет игры разворачивается спустя много лет после событий Diablo 3, когда миллионы людей были уничтожены в результате столкновений между Небесами и Адом.

В этой игре вы сможете создать и настроить своего героя и сразиться с ужасными тварями, которые оскверняют эти земли. Выберите один из пяти классов и подберите подходящее снаряжение, комбинируя разные предметы и улучшая свои таланты и способности, чтобы эффективно бороться со злом.

Пройдите сюжетную кампанию в одиночку или с друзьями, погрузитесь в мрачную атмосферу мира или исследуйте дополнительный контент и возможности открытого мира: здесь можно торговать предметами в городах, объединяться для боя с боссами за пределами подземелий и соревноваться в PVP.