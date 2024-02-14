Blizzard снова отложила добавление ожидаемой функции в Diablo 4

С момента релиза Diablo 4 многих поклонников франшизы интересует не только один важный аспект, а не сезоны с видоизмененными врагами, событиями и новыми предметами. Игроки ждут добавления таблицы лидеров и специального подземелья, которое будет определять рейтинг его успешного прохождения. Данная механика присутствовала в прошлых играх серии и разработчики обещали ее добавить в новую часть сразу после релиза, но вот уже третий сезон разработчики откладывают внедрение этой функции.
По словам генерального директора Diablo, разработчикам вновь пришлось отложить добавление системы рейтингов в Diablo 4. Сотрудникам Blizzard нужно больше времени на доработку некоторых вещей, поэтому эта функция отложена на неопределенный срок.
По оригинальной задумке система рейтингов в Diablo 4 должна была походить на уже реализованный функционал в прошлых играх серии. Игроки попадают в заранее созданное подземелье, структура которого всегда одинакова, но меняется каждую неделю. Цель - как можно быстрее победить монстров за определенный промежуток времени и получить высокий балл. Лучшие игроки каждую неделю могут увековечить себя в таблице лидеров и получить баннеры для профилей своих персонажей.
Механика данной системы не кажется слишком сложной, поэтому многим игрокам не совсем понятно с чем возникли сложности в Diablo 4. Разработчики уже поспешили заверить фанатов, что скоро поделятся новой информацией о системе и раскроют сроки ее добавления в игру.
Игра прикольная, но до уровня даже третьей части не дотягивает. Хотели как лучше, а получилось пук-среньк
Бедная инди компания не смогла сделдать в срок?
Да это сплошной провал, а не игра. Зря деньги потратил
Поэтому я жду гигантскую скидку или когда пиратский сервер доделают.
Ждёшь гигантскую скидку или пиратский сервер потому что "сплошной провал, а не игра"?
Ох уж эта шиза.