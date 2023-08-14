Blizzard собирается выпустить патч 1.1.2 для Diablo 4 во вторник, 15 августа

Blizzard объявила дату выпуска патча 1.1.2 для Diablo 4, которая назначена на 15 августа 2023 года. Кроме того, за несколько дней до этого компания также сообщила официальные примечания. В основном это обычное обновление, целью которого является исправление множества более и менее известных ошибок и проблем без внесения изменений в баланс классов или в общий игровой процесс.
Среди новых функций время ожидания появления монстра Хаска после активации Сердца было уменьшено с 5 до 2 секунд. Это может показаться не таким уж большим изменением, но оно позволяет в любом случае ускорить время для фарма. В этом смысле есть еще одно изменение, но в данном случае отрицательное: после установки патча больше нельзя будет повторить Кошмарную экспедицию, просто повысив другого члена группы до лидера.
С полным списком новых функций, изменений и оптимизаций, которые будут описаны в патче 1.1.2 для Diablo 4 можно ознакомиться по ссылке.
лучше бы експ вернули как было до сезона =(
Это точно… качаться нудно, а 100 брать нужно чтобы поход сезонный закрыть
Там разве не хватит лишь части выполненных миссий?
и кстате про чат я как то писал) в патчноуте написано что будет торговый чат добавлен если я правильно понял. Это уже хоть что то
Ну я привык походы на 100% закрывать + все равно всех персов до 100 качать надо для ачивки в достижениях