Blizzard сообщает о высоких предварительных продажах Diablo 4 в преддверии июньского релиза ©

Activision Blizzard обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2023 финансового года, закончившийся 31 марта 2023 года. Чистые заказы выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, операционная прибыль по GAAP в первом квартале выросла на 70%, а операционная прибыль сегмента выросла на 30%.

Несмотря на рост операционного дохода сегмента, он все еще "в целом стабилен" по сравнению с прошлым годом. Издательство заявило, что это отражает "более высокие расходы на разработку и маркетинг" и включает инвестиции, связанные с запуском Diablo 4 во втором квартале. Что касается ARPG, то издательство отметило "очень высокую вовлеченность" и "положительные отзывы" на открытое бета-тестирование в марте. Предпродажи в настоящее время находятся на высоком уровне в преддверии релиза.

Конечно, на этом все не закончится, так как после выхода игры также появится контент. "Эта амбициозная игра послужит стартом для захватывающего живого сервиса с регулярными сезонами и сюжетными расширениями, которые будут способствовать вовлечению в игру в течение многих лет". Хотя подробности о первом сезоне и о том, что может предложить его премиумный батлл пасс, пока скудны, подтверждено, что каждый квартал будет выходить "мясной" сюжетный контент.

Diablo 4 выйдет 6 июня для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК. С 12 по 14 мая пройдет еще один открытый тест.