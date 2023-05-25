Blizzard сообщила точное время начала предзагрузки и выхода Diablo 4 ©

Ожидание следующей игры от Blizzard Entertainment в ее признанной критиками серии ролевых игр Diablo 4 уже почти наступило. Игроки смогли ощутить вкус Diablo 4 в течение различных периодов бета-тестирования, которые Blizzard предлагала перед запуском.

Полноценный запуск игры запланирован на 6 июня 2023 года, поэтому фанаты по всему миру, вероятно, задаются вопросом, когда Diablo 4 станет полностью доступна и как они могут предварительно загрузить ее, чтобы начать игру как можно раньше. Blizzard Entertainment наконец поделилась этой информацией.

В преддверии официальной даты запуска у Diablo 4 будет период глобального раннего доступа для всех, кто предварительно приобрел копию игры Digital Deluxe или Ultimate Edition. Этот период раннего доступа начинается 2 июня в 02:00 по московскому времени.

Официальный запуск Diablo 4 начнется 6 июня в 02:00 по московскому времени. Именно тогда владельцы любого издания Diablo 4 могут начать свое путешествие. Как и в случае с картой раннего доступа, на приведенной ниже карте запуска указаны время и даты для конкретного региона.

Поклонники также могут заранее подготовиться к предварительной загрузке Diablo 4, и сделать это довольно просто. Игроки могут предварительно загрузить игру в любое время после 31 мая в 022:00 по московскому времени на ПК, Xbox и PlayStation.

Чтобы предварительно загрузить игру на ПК, выполните следующие действия:

Запустите клиент Battle.net и найдите Diablo IV на странице «Все игры».

Найдя страницу игры Diablo IV, щелкните раскрывающееся меню в разделе «Версия игры» и выберите опцию Diablo IV.

Нажмите синюю кнопку с надписью «Установить». Игра будет установлена, и как только она станет доступна, нажмите «Играть», чтобы запустить.

Чтобы предварительно загрузить игру на Xbox, просто запустите магазин Xbox, найдите Diablo 4 и выберите «Загрузить».

Точно так же, чтобы выполнить предварительную загрузку на PlayStation, запустите PlayStation Store, найдите Diablo 4 и выберите «Загрузить».

Сегодня компания также представила релизный трейлер с живыми актёрами.