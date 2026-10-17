Blizzard тайно добавила корову в Diablo 4 - игроки неделями искали несуществующий предмет

15-й сезон Diablo 4 изобилует отсылками к классике серии: есть квест, воссоздающий основной путь оригинальной Diablo, и целый комплект брони в честь печально известного и труднодоступного «коровьего уровня» из Diablo 2. Игроки довольно быстро вычислили, как получить все части комплекта «Корова», кроме одной — перчаток, или «Передних голеней». Это запустило многодневную охоту за сокровищами, которая не увенчалась успехом.

Причина оказалась простой: «Передние голени» не были добавлены в игру. Для их получения нужно погладить корову — но этой коровы не существовало до выхода патча 3.2.3 на этой неделе.

Как сообщает Icy Veins (и это подтверждено независимо), в новой версии Diablo 4 появилась корова, которая появляется в Старом Тристраме за Собором. Всё, что нужно сделать, — погладить животное, и оно уронит «Ключевые кости коровы». Всё действительно так просто.

Blizzard добавила корову без упоминания в патчноутах. Игроки, неделями искавшие недостающую часть комплекта, могут почувствовать лёгкую обиду — но зато теперь неутомимые охотники за добычей наконец-то могут собрать полный комплект. В сети уже появились руководства (например, от Auscraft), подробно описывающие, где найти каждую часть.

Комплект «Корова» может показаться кому-то совершенно отвратительным, а кому-то — невероятно крутым. Но сложно не согласиться: это идеальная дань уважения любимой части истории Diablo — полный китч и доспехи, похожие на настоящую живую корову, пасущуюся на полях Старого Тристрама.