Blizzard удалила ролик второго сезона Diablo 4 из-за многочисленных ошибок

Компания-разработчик, ставшая частью Microsoft после завершения сделки с Activision Blizzard King, опубликовала в Twitter/X видеоролик, рассказывающий о различных изменениях во втором сезоне, которые произойдут с выходом Diablo IV "Сезон крови". Однако многочисленные неточности в видеоролике привели к тому, что он был удален.
До старта второго сезона Diablo 4 остаются считанные дни, и смертоносные вампирские способности - вот что станет главным в игре "Сезон крови". После довольно спокойного первого сезона, похоже, что второй сезон Diablo 4 принесет многие изменения, о которых просили игроки, а также долгожданную порцию дополнительного контента, который позволит вам не скучать. Однако, к сожалению, последняя попытка Blizzard преподнести это не совсем удалась.
"Посмотрите на некоторые из лучших изменений качества жизни, которые появятся в Season of Blood", - говорится в аккаунте Diablo на социальной платформе Twitter/X, сопровождаемом видеороликом продолжительностью 1 минута 40 секунд, демонстрирующим некоторые из этих изменений. Однако, как отметил в забавном видеоролике Twitch-стример Diablo Райан "Raxxanterax" S, демонстрация оказалась изобилующей фактическими ошибками.
Raxx едва сдерживает смех еще до начала ролика. "Я хочу дать несколько конструктивных замечаний, - усмехается он, - потому что, на мой взгляд, Blizzard нужно немного лучше продавать свои собственные продукты". Во-первых, это сравнение "до и после" того, как выглядит одно из эндгеймовых подземелий Diablo 4 Nightmare Dungeons в первом сезоне по сравнению со вторым. К сожалению, создатели ролика перепутали местами скриншоты с изображением старых и обновлённых карт подземелий.
Еще большее недоумение вызывает демонстрация прироста опыта, в которой приведены некорректные математические вычисления. Цифра в 1040 очков опыта получилась в результате неправильного умножения 1000 на 40%.
Кроме того, в ролике, демонстрирующем новые изменения скорости передвижения, персонаж в обоих роликах находится в центре экрана, что затрудняет определение скорости передвижения.
Ох уж эти инди студии.
Да там от оригинальных близов давным давно ничего не осталось.
За эти ролики отвечают не разрабы и даже не верхушка студии. Поэтому кто-то из менеджеров по соц сетям останется без работы :)
Тот момент, когда даже релизы видео-роликов выходят с ошибками. Ну давайте, патчи на видеоролики, видеоролики в раннем доступе, ДЛС (платные, конечно) для видео-ролика.
Близы впереди планеты всей! По уверенному пробиваю дна.
Ещё рекламу в ролике и возможность как-то настраивать видео ролик за "алмазики"😃
Алмазики конечно что б за реальные деньги можно было покупать.
Ну это не новость от Близардов у них так всегда с диабло 2 ну нечего поправят до середины 2рого сезона
А помните была такая игра, дьябло 2, где на базе внутренней математики было море калькуляторов по меджик файнду, атак рейту и т.п. Удивительное было время...
Только БилиЗад может заставить ваш ПК плавиться уже во время просмотра видео ролика. Такой опыт только с годами разнообразного безделья приходит.