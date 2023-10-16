Blizzard удалила ролик второго сезона Diablo 4 из-за многочисленных ошибок ©

Компания-разработчик, ставшая частью Microsoft после завершения сделки с Activision Blizzard King, опубликовала в Twitter/X видеоролик, рассказывающий о различных изменениях во втором сезоне, которые произойдут с выходом Diablo IV "Сезон крови". Однако многочисленные неточности в видеоролике привели к тому, что он был удален.

До старта второго сезона Diablo 4 остаются считанные дни, и смертоносные вампирские способности - вот что станет главным в игре "Сезон крови". После довольно спокойного первого сезона, похоже, что второй сезон Diablo 4 принесет многие изменения, о которых просили игроки, а также долгожданную порцию дополнительного контента, который позволит вам не скучать. Однако, к сожалению, последняя попытка Blizzard преподнести это не совсем удалась.

"Посмотрите на некоторые из лучших изменений качества жизни, которые появятся в Season of Blood", - говорится в аккаунте Diablo на социальной платформе Twitter/X, сопровождаемом видеороликом продолжительностью 1 минута 40 секунд, демонстрирующим некоторые из этих изменений. Однако, как отметил в забавном видеоролике Twitch-стример Diablo Райан "Raxxanterax" S, демонстрация оказалась изобилующей фактическими ошибками.

Raxx едва сдерживает смех еще до начала ролика. "Я хочу дать несколько конструктивных замечаний, - усмехается он, - потому что, на мой взгляд, Blizzard нужно немного лучше продавать свои собственные продукты". Во-первых, это сравнение "до и после" того, как выглядит одно из эндгеймовых подземелий Diablo 4 Nightmare Dungeons в первом сезоне по сравнению со вторым. К сожалению, создатели ролика перепутали местами скриншоты с изображением старых и обновлённых карт подземелий.

Еще большее недоумение вызывает демонстрация прироста опыта, в которой приведены некорректные математические вычисления. Цифра в 1040 очков опыта получилась в результате неправильного умножения 1000 на 40%.

Кроме того, в ролике, демонстрирующем новые изменения скорости передвижения, персонаж в обоих роликах находится в центре экрана, что затрудняет определение скорости передвижения.