Blizzard устранила критические баги в Diablo 4 и ослабила сломанные умения некроманта

Студия Blizzard Entertainment выпустила серию срочных исправлений для Diablo 4, направленных на устранение проблем в дополнении Lord of Hatred, которое на старте столкнулось с рядом технических сбоев.

Одной из главных ошибок стал баг с квестом Last of the Horadrim: при прохождении в кооперативе задание засчитывалось только одному игроку, из-за чего остальные не могли открыть вкладку талисманов. После обновления эта проблема устранена, и система теперь корректно работает для всех участников группы.

Также разработчики исправили сбой в задании The Soil, The Seed, the Fruit, который мог полностью блокировать продвижение по сюжету. При этом ещё один квест — She Sleeps Within You — пока остаётся с ошибкой, но в Blizzard уже подтвердили, что работают над решением.

Отдельное внимание уделили балансу. Некоторые способности некроманта оказались значительно сильнее, чем планировалось. В частности, модификации Iron Maiden и Bone Prison наносили чрезмерный урон, позволяя буквально разрывать врагов. После хотфикса их эффективность заметно снижена.

Кроме того, скорректированы характеристики противников: у ряда врагов был завышен запас здоровья, что делало сражения неоправданно затяжными.

Разработчики подчёркивают, что это лишь часть работы по стабилизации дополнения, и новые исправления будут выходить по мере выявления проблем.