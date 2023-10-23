Blizzard временно отключила обмен между игроками Diablo 4 из-за эксплойта с дублированием предметов

Возможность обмена между игроками была отключена до дальнейшего уведомления, пока команда разработчиков изучает проблему и работает над ее устранением. В официальном заявлении Blizzard говорится, что к игрокам, участвующим в эксплойтах, связанных с дублированием предметов и золота, будут применены соответствующие санкции. Означает ли это бан аккаунтов, пока неясно.
В августе этого года Blizzard также отключила обмен в игре из-за того, что игроки использовали эксплойт для дублирования предметов и/или золота. После временной приостановки функции торговли Blizzard восстановила ее в течение одного дня. Прошло еще два месяца, и теперь у нас есть еще один эксплойт, требующий решения.
Diablo 4 уже доступна в глобальной продаже для ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. На прошлой неделе игра стала доступна в Steam одновременно с запуском 2-го сезона - "Сезона крови".
самим игры дублировать можно а предметы нет xD
За глитчи обычно не банят, особенно с дублированием, максимум, что можно сделать, это аннулирование ранее добытого с помощью глитча.
Шо опять?Они так каждый сезон будут обделываться? Уже даже появляется мысль,что не случайно оставляют...
Это же сингловая игра какая разница будет там что то дублироваться или нет.