Blizzard выпустила геймплейные трейлеры посвящённые Паладину и дополнению Lord of Hatred для Diablo 4

В рамках анонса дополнения Lord of Hatred для Diablo 4 компания Blizzard представила геймплейный трейлер, демонстрирующий способности нового класса Паладин. Игроки, оформившие предзаказ дополнения, уже получили возможность опробовать данный класс.

Вместе с трейлером Паладина студия также опубликовала ролик, посвященный контенту самого дополнения Lord of Hatred. В дополнении будет представлен совершенно новый, древнейший регион мира Санктуарий, а также уникальные боссы, противники и прочие игровые материалы.

При этом разработчики подтвердили, что в дополнении появится не один, а два новых класса. Информацию о втором классе пока решено сохранить в тайне - её раскроют позднее. Lord of Hatred выйдет 28 апреля 2026 года.