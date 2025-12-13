Blizzard выпустила геймплейные трейлеры посвящённые Паладину и дополнению Lord of Hatred для Diablo 4

В рамках анонса дополнения Lord of Hatred для Diablo 4 компания Blizzard представила геймплейный трейлер, демонстрирующий способности нового класса Паладин. Игроки, оформившие предзаказ дополнения, уже получили возможность опробовать данный класс.
Вместе с трейлером Паладина студия также опубликовала ролик, посвященный контенту самого дополнения Lord of Hatred. В дополнении будет представлен совершенно новый, древнейший регион мира Санктуарий, а также уникальные боссы, противники и прочие игровые материалы.
При этом разработчики подтвердили, что в дополнении появится не один, а два новых класса. Информацию о втором классе пока решено сохранить в тайне - её раскроют позднее. Lord of Hatred выйдет 28 апреля 2026 года.
Думаю можно пару сезонов побегать за новые классы, но если ендгейм будет скучный, то смысла не много
Как можно было добавить Сковос и не сделать класс Амазонку, это же их местность. Надеюсь второй класс это будет Амазонка.
Это логично, что амазонка выйдет с дополнением, не логично было бы сейчас выпускать амазону, а потом с сковосом паладина.
На картинке даже видно, что женский силует стоит