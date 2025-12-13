ЧАТ ИГРЫ
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.6 1 623 оценки

Blizzard выпустила геймплейные трейлеры посвящённые Паладину и дополнению Lord of Hatred для Diablo 4

В рамках анонса дополнения Lord of Hatred для Diablo 4 компания Blizzard представила геймплейный трейлер, демонстрирующий способности нового класса Паладин. Игроки, оформившие предзаказ дополнения, уже получили возможность опробовать данный класс.

Вместе с трейлером Паладина студия также опубликовала ролик, посвященный контенту самого дополнения Lord of Hatred. В дополнении будет представлен совершенно новый, древнейший регион мира Санктуарий, а также уникальные боссы, противники и прочие игровые материалы.

При этом разработчики подтвердили, что в дополнении появится не один, а два новых класса. Информацию о втором классе пока решено сохранить в тайне - её раскроют позднее. Lord of Hatred выйдет 28 апреля 2026 года.

Комментарии:  3
Думаю можно пару сезонов побегать за новые классы, но если ендгейм будет скучный, то смысла не много

Как можно было добавить Сковос и не сделать класс Амазонку, это же их местность. Надеюсь второй класс это будет Амазонка.

Это логично, что амазонка выйдет с дополнением, не логично было бы сейчас выпускать амазону, а потом с сковосом паладина.

На картинке даже видно, что женский силует стоит