Diablo 4 06.06.2023
7.7 378 оценок

Blizzard выпустила новый трейлер к предстоящему открытому бета-тестированию Diablo 4

©
monk70
Новости

Всего через несколько дней начнется стресс-тест Diablo 4, поэтому разработчики из Blizzard выпустили новое видео, которое погружает нас в темную атмосферу Санктуария ввиду этого нового важного теста, в котором примут участие пользователи ПК и консолей.

Новое открытое бета-тестирование официально начнется в 22:00 по московскому времени в пятницу, 12 мая, и закончится в то же время в воскресенье, 14 мая. Таким образом, вся фаза тестирования будет проведена в рамках одного сеанса, за вычетом перерывов, которые могут возникнуть из-за ожидаемого Blizzard большого количества участников.

Чтобы получить доступ к пробной версии, просто загрузите клиент Diablo 4 Slam Server на ПК (Battle.net), консоль PlayStation (PS Store) и Xbox (Microsoft Store). Игроки смогут исследовать Расколотые высоты, один из многих регионов огромного открытого мира Diablo 4, и участвовать в фирменных однопользовательских и многопользовательских действиях Blizzard, включая эпическую битву с мировым боссом Ашавой.

Трейлеры
2
1
Последние посты по игре Diablo 4
Новый геймплейный ролик Diablo 4 учит побеждать боссов
Новый геймплейный ролик Diablo 4 учит побеждать боссов
Ютубер представил видео распаковки коллекционного издания Diablo 4
Ютубер представил видео распаковки коллекционного издания Diablo 4
Фанаты Diablo 4 развязали оживленную дискуссию о том, какой класс в игре будет лучшим
Фанаты Diablo 4 развязали оживленную дискуссию о том, какой класс в игре будет лучшим
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Музыка не очень в ролике. Вот моргенштерн бы в самый раз..

-4