Blizzard выпустила новый трейлер к предстоящему открытому бета-тестированию Diablo 4 ©

Всего через несколько дней начнется стресс-тест Diablo 4, поэтому разработчики из Blizzard выпустили новое видео, которое погружает нас в темную атмосферу Санктуария ввиду этого нового важного теста, в котором примут участие пользователи ПК и консолей.

Новое открытое бета-тестирование официально начнется в 22:00 по московскому времени в пятницу, 12 мая, и закончится в то же время в воскресенье, 14 мая. Таким образом, вся фаза тестирования будет проведена в рамках одного сеанса, за вычетом перерывов, которые могут возникнуть из-за ожидаемого Blizzard большого количества участников.

Чтобы получить доступ к пробной версии, просто загрузите клиент Diablo 4 Slam Server на ПК (Battle.net), консоль PlayStation (PS Store) и Xbox (Microsoft Store). Игроки смогут исследовать Расколотые высоты, один из многих регионов огромного открытого мира Diablo 4, и участвовать в фирменных однопользовательских и многопользовательских действиях Blizzard, включая эпическую битву с мировым боссом Ашавой.